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Новый штамм коронавируса обнаружили в Германии и Швейцарии

  • 25.12.2020, 8:31
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Новый штамм коронавируса обнаружили в Германии и Швейцарии
Фото: Getty Images

В обе страны инфекцию завезли граждане Великобритании.

Новую разновидность коронавирусной инфекции выявили специалисты в Германии и Швейцарии. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили соответственные органы государств.

Так, региональные власти федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии информировали, что на их территории подтвержден первый случай инфицирования "британским" COVID-19.

По их данным, женщина, которая в воскресенье прилетела к родственникам из Британии (до введения запрета на авиаперелеты с островным государством), сдала положительный тест на новый коронавирус в аэропорту. С тех пор она находится на самоизоляции.

Также о фиксировании двух случаев нового штамма COVID-19 сообщило Федеральное управление здравоохранения Швейцарии.

По информации ведомства, "британскую" вариацию коронавируса обнаружили в образцах биоматериала, взятого у двух лиц, которые на постоянной основе проживают в Соединенном Королевстве, однако временно пребывают на швейцарской территории.

Отмечается, что один из упомянутых граждан Британии подтвердил, что находится на самоизоляции, а со вторым власти пытаются связаться.

Ранее сообщалось, что власти Сингапура также подтвердили первый в стране случай инфицирования новой разновидностью коронавируса. Новый штамм был обнаружен у сингапурской студентки, вернувшейся недавно из Лондона.

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