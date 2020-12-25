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Как белорусы встречали митрополита Кондрусевича из изгнания

  • 25.12.2020, 8:59
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Как белорусы встречали митрополита Кондрусевича из изгнания
Тадеуш Кондрусевич

Главу Католической церкви в стране очень ждали.

«Подхожу к костелу и слышу его голос — Кондрусевич вернулся!» — говорит пожилая прихожанка Архикафедрального собора. В день перед Рождеством в страну после четырехмесячного изгнания вернулся глава Католической церкви Беларуси. Вряд ли он успел отдохнуть с дороги: уже вечером провел сразу две праздничные службы. Tut.by посмотрел, как католики встречали Рождество и Кондрусевича.

Встреча митрополита: долгие аплодисменты и слезы Кондрусевича

В сочельник в Минске идет дождь, а люди собираются у Кафедрального костела, что на площади Свободы. Служба в 19.00 — на польском, в 21.00 — на белорусском языке.

— Подхожу к костелу и слышу его голос — Кондрусевич вернулся! — говорит пожилая прихожанка.

В костеле Тадеуша Кондрусевича приветствуют продолжительными аплодисментами.

Напомним, Тадеуш Кондрусевич не был в стране четыре месяца. 31 августа его без объяснений не пустили в Беларусь на границе — митрополит (гражданин Беларуси) возвращался из Польши. Позже власти заговорили о проблемах с паспортом, а юристы называли все это нонсенсом — по закону белорусов нельзя не пускать в Беларусь. Многие считали сложившуюся ситуацию местью властей, ответом на высказывания Тадеуша Кондрусевича о недопустимости насилия, которого хватало в стране после президентских выборов.

Лукашенко обвинял главу белорусских католиков в том, что он выезжал «для консультаций», «как разрушать нашу страну». Кондрусевич эти обвинения опроверг. Договариваться о возвращении изгнанника в Беларусь приезжал даже спецпосланник папы римского.

— Сегодня, когда я переезжал границу, я попросил водителя остановиться, стал на колени, поблагодарил Бога за возвращение, поцеловал землю. Это моя земля! Я вырос здесь! — эту историю Тадеуш Кондрусевич рассказывал, вернувшись, и на встрече с прессой, и на встрече с прихожанами. Он не мог сдерживаться и плакал, многие присутствующие тоже смахивали слезу.

Рождество во времена пандемии

Люди снаружи костела перекидываются фразами про непривычное Рождество: долгое отсутствие митрополита, политическая ситуация в стране, пандемия коронавируса.

Дистанции между людьми в храме, конечно, никакой: стоят плечом к плечу, особенно на более массовой белорусскоязычной службе. Правда, все прихожане, за редким исключением, в масках.

На входе в Архикафедральный костел — дозаторы с антисептиком. Священники на службах — в масках. Тадеуш Кондрусевич, только что вернувшийся из Польши, у алтаря стоит с открытым лицом, но, собираясь спускаться к людям, надевает повязку.

В ответ на вопросы о риске заболеть, кто-то отвечает, что уже переболел и пока под защитой антител, другой говорит, что под защитой молитвы, а третий подмечает:

— В автобусах опасней, чем в костеле, а тут хотя бы все в масках.

65-летняя прихожанка Анна — не только в маске, но и в прозрачных полиэтиленовых перчатках. Говорит, старается беречься, но и не ходить в храм не может — всегда ходила, а сейчас еще и в трауре по умершей недавно дочери, так что нужна молитвенная поддержка.

— А пастырь у нас чудесный! — хвалит она Кондрусевича. — Ничего он плохого не делал. Он говорил, как и должен священник, что все должно быть по закону божьему. Просто власти людям сразу должны были пойти на уступки, разговаривать с ними.

«Кондрусевич — на белой стороне». Что нам рассказали люди у костела

У костела в этот необычный сочельник — не только католики, есть и православные, и протестанты. Много верующих, но есть и те, кто себя к ним отнести не может.

Екатерина, 43 года, говорит, что просто проходила мимо. У минчанки в руках — белый шпиц Мариус.

— Знаете, я скорее не верующий человек. Но решила постоять, послушать. Потому что в курсе всей этой ужасной ситуации и рада, что Тадеуш Кондрусевич наконец вернулся. Только остается вопрос, насколько быть здесь для него безопасно, — рассуждает собеседница.

57-летний Александр и 52-летняя Лина — ответственные католики, в костел ходят часто, особенно в Рождество. Отмечают, что у Тадеуша Кондрусевича после возвращения уставший голос.

— Безусловно, такое изгнание не может пройти бесследно. Но я думаю, что Бог поможет ему восстановить силы свои и служить дальше, — говорит Лина.

Возле костела дежурят несколько силовиков. Милиционер перед началом службы в 21.00 заходит в костел. Кто-то из прихожан шутит: «Несанкционированное мероприятие?» Но в целом атмосфера спокойная и праздничная.

Сергею 58 лет, он православный, католики — в родне. В костел в Рождество обычно не ходит, но тут, говорит, грех не поддержать митрополита.

— Пришел поддержать Тадеуша Кондрусевича и всех добрых, умных, справедливых белорусов, — бойко говорит он. — С митрополитом ужасная ситуация произошла. Но я рад, что кто-то поставил на место наши власти и ситуация разрешилась, — Сергей уверен, что возвращение архиепископа в страну — целиком заслуга переговорщиков.

— Но некоторые опасаются, что Тадеуш Кондрусевич пошел на какие-то серьезные уступки, чтобы иметь возможность вернуться…

— Я в это не верю, — говорит Сергей. — Вот мне 58 лет и я состоявшийся мужчина. Если я вижу, что белое — это белое, а черное — это черное, то меня уже не переубедить. А Кондрусевич, понятно — на белой стороне. Вообще, желаю, чтобы мы все в Новом году побольше улыбались. И чтобы не было никакого насилия.

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