Привет, сосед! Ирина Халип

25.12.2020, 9:04

Хочешь увидеть человека года – посмотри в зеркало.

Коллеги рассылают письма: «Поучаствуй в выборе человека года в Беларуси». Да пожалуйста, поучаствую. Тем более что никогда еще выбор человека года не был таким простым и очевидным.

Мы ведь не будем выбирать между Павлом Северинцем и Николаем Статкевичем. Между Виктором Бабарико и Сергеем Тихановским. Между Натальей Херше и Екатериной Андреевой. Между Павлом Аракеляном и Ольгой Хижинковой. Мы не будем выяснять, кто из них более «героический герой», потому что герои – все. Мы не будем подсчитывать количество суток, проведенных ими в тюрьме, и взвешивать тяжесть предъявленных им обвинений. Героизм не измеряется ни в килограммах, ни в сантиметрах, ни в амперах, его не найдешь ни в СИ, ни в СГС - это не физическая величина. Так что и повода кого-то с кем-то сравнивать нет.

Я ни за что не буду выбирать между своей подругой Настей из Лебяжьего, которая, несмотря на наличие троих детей, не пропустила ни одного марша (кроме двух недель коронавируса) и соседом Сергеем с улицы Пулихова, который почти полгода носится по городу, помогая задержанным из нашего района, а в кратких промежутках еще и спасает, лечит и пристраивает найденных бездомных кошек. Не буду выбирать между врачом Артемом Сорокиным, который рассказал о нуле промилле, чтобы защитить доброе имя погибшего Романа Бондаренко, и журналисткой Катериной Борисевич, которая первой об этом нуле написала. Между сидящими с лета блогерами и ребятами, написавшими «не забудем, не простим» на месте гибели Александра Тарайковского. И уж тем более не буду выбирать между Романом Бондаренко и Александром Тарайковским, которые останутся героями Беларуси и людьми года (как и все наши погибшие во время революции) до тех пор, пока вообще существует Беларусь, - то есть вечно.

А как выбрать среди десятков тысяч прошедших Окрестина и пытки, среди сотен сидящих по уголовным делам, среди десятков уже приговоренных к колонии? А среди их близких, которые сутками стояли возле тюрем, чтобы выяснить, куда увезли их родственников? А среди тех, кто уже почти полгода дежурит под стенами изоляторов, чтобы просто встретить выходящих после административных арестов, напоить их горячим чаем и отвезти домой? Это все равно что пытаться выбрать между МГЛУ и БГУИР, пенсионерскими маршами и женскими демаршами, Лошицей и Серебрянкой, Лебяжьим и Новой Боровой, Жабинкой и Жодино.

Этот текст можно было бы продолжать до бесконечности. Героев и их подвигов за пять неполных месяцев у нас появилось столько, что единственным выводом остается один, самый простой. Человек года в Беларуси – это ее гражданин. Это ты, читатель. Это твоя сестра. Это твой сосед, с которым ты, возможно, и знаком-то прежде не был. Это водитель такси, который увез тебя от ОМОНовской охоты. Это медсестра, которая, отработав дежурство в больнице, поехала на баррикады помогать раненым защитникам свободы. Это учитель, который отказался врать своим ученикам. Это студентка, которая на последние деньги собрала передачу задержанным однокурсникам. Это пенсионерка, которая шьет флаги. Это предприниматель, который покупает новогодние подарки детям политзаключенных. Это каждый, кто позволяет нам чувствовать себя в сцепке. Каждый из нас.

Так что никаких проблем с выбором человека года в нынешнем сезоне нет. Хочешь увидеть человека года – просто посмотри в зеркало. Пожелай тому, кого там увидишь, победы. И непременно скажи «жыве Беларусь!». Не сомневаюсь, что с соседнего балкона или со двора в ответ донесется: «Жыве вечна!» Это отзовется такой же человек года.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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