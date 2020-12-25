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Amnesty International требует расследовать информацию о пытках Николая Дедка

  • 25.12.2020, 9:06
Amnesty International требует расследовать информацию о пытках Николая Дедка
Николай Дедок

Жизни политзаключенного угрожает опасность.

Международная правозащитная организация Amnesty International 24 декабря обратилась к белорусским властям с требованием принять безотлагательные меры по проверке информации об угрозах жизни и здоровью арестованного более месяца назад анархиста Николая Дедка.

Помимо этого, организация требует расследовать нарушение его права на доступ к защитнику, а также на получение и отправку корреспонденции, пишут naviny.media.

Как отмечается в пресс-релизе Amnesty International, накануне Александр Дедок, отец Николая, арестованного по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), заявил, что от родственников одного из заключенных поступила информация, что Николаю Дедку «создают условия, чтобы он умер». К нему не допускают адвоката, кроме того от него не поступает никакой корреспонденции.

«Просим вас незамедлительно принять все меры в пределах вашей компетенции, чтобы проверить информацию об угрозах жизни и здоровью Николая Дедка, о применении к нему пыток, условиях его содержания, нарушении его прав на доступ к защитнику, получение и отправку корреспонденции и обеспечить восстановление его прав», — говорится в письме Amnesty International, адресованном прокурору города Минска Олегу Лаврухину и начальнику Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси Олегу Маткину.

32-летнего минчанина Николая Дедка задержали 12 ноября сотрудники ГУБОПиК в поселке Сосновый Осиповичского района.

По данным МВД, дома у блогера нашли иностранные банковские платежные карточки и крупные суммы денег в различной валюте, «предназначенные для финансирования участников протестов», а также «стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами (коктейли Молотова), листовки, наклейки».

Отец Дедка сообщал, что при задержании активист был сильно избит, а на допросах его пытали с использованием слезоточивого газа. Заявление о пытках было передано в Следственный комитет и в настоящее время находится на рассмотрении.

Николай Дедок — бывший политзаключенный. Он был взят под стражу в сентябре 2010 года, а в мае 2011-го — приговорен к четырем с половиной годам заключения по ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство).

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