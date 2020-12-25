Члены Конгресса США призвали лишить Минск права проведения ЧМ-2021 11 25.12.2020, 9:19

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Фото: БЕЛТА

Американские законодатели присоединились к протестующим белорусам.

Члены Конгресса США и парламентарии Европы написали открытое письмо в адрес ИИХФ (Международная федерация хоккея на льду) с требованием лишить Минск права проведения ближайшего чемпионата мира.

Об этом сообщил в Твиттере конгрессмен Билл Китинг.

«В следующем году ваша организация планирует провести чемпионат мира в столицах Беларуси и Латвии. Мы, члены Конгресса и парламентарии со всей Европы, считаем, что Беларусь лишилась права на эту привилегию (организацию ЧМ), учитывая уровень насилия, применяемого правительственными силами против собственных граждан.

Как вы осведомлены, в начале августа во время эпидемии коронавируса, на которую правительство не отреагировала должным образом, Беларусь провела президентские выборы, которые были признаны международным сообществом сфальсифицированными. Поэтому граждане Беларуси каждый день протестуют против результатов выборов. Протестующие, журналисты и члены гражданского общества выдержали невыразимое насилие от рук Александра Лукашенко и его незаконного правительства, которое он возглавляет. Мы присоединяемся к протестующим гражданам, требуя привлечь к ответственности всех причастных за эти преступления.

Наш посыл ясен: нужно услышать голоса белорусского народа, прекратить репрессии против мирных демонстрантов, освободить всех несправедливо задержанных и организовать новые, свободные и честные выборы. Лукашенко должен немедленно вступить в диалог с Координационным Советом, а новые честные выборы должны быть организованы на основе международных стандартов и с участием международных наблюдателей.

Вот почему мы просим вас пересмотреть возможность проведения чемпионата мира по хоккею в Минске. Безопасность наших спортсменов находится под угрозой из-за продолжающегося насилия государства против демонстрантов и безответственности в борьбе с пандемией COVID-19. Беларусь, как и другая любая страна, которая не придерживается спортивной этики и не защищает права человека, не должна пользоваться привилегией провести столь важное мероприятие, пока права, свободы и суверенитет их народа полностью не уважается и не представлен их законным правительством», – говорится в письме.

Добавим, что 86 американских конгрессменов и парламентариев из европейских стран подписали данное обращение.

Ранее 44 депутата Европарламента направили письмо Фазелю с призывом перенести ЧМ-2021 из Минска.

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