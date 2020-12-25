Украинские СМИ расследуют сделку «кошелька» Лукашенко 7 25.12.2020, 9:33

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Николай Воробей

фото: Полоцкая Газета

Украинский БТА Банк за $10 млн хочет купить Николай Воробей.

На покупку украинского БТА Банка претендует белорусский бизнесмен Николай Воробей с обширными бизнес-интересами в Украине и деловыми связами с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на покупку более 50% украинского БТА Банка белорусскому бизнесмену Николаю Воробью. Соответствующее решение АМКУ вынес 23 ноября, оно опубликовано на сайте комитета.

По данным источников украинского издания «Новое время Бизнес», сумма сделки может составить около $10 млн, однако НБУ еще не предоставил разрешение на покупку банка Воробьем.

Николай Воробей владеет в Беларуси крупнейшим частным нефтетрейдером Интерсервис (в который входит компания Нефтебитумный завод, которая наращивает поставки в Украину), Абсолютбанком и еще рядом предприятий. Все подробности его биографии неизвестны, но, предположительно, он родился в 1963 году на территории Украины и окончил Киевский университет.

Компания Воробья Нефтебитумный завод стала основным владельцем украинской фирмы «ПрикарпатЗахидтранс», которая владеет трубопроводом и импортирует российское топливо в Украину и Россию. Этот трубопровод ранее принадлежал российской государственной Транснефти. В 2016 году его купили структурам, которые, по данным СМИ, близки к окружению Виктора Медведчука.

В конце 2018 года Нефтебитумный завод Воробья пытался принять участие в приватизации Центрэнерго. Тогда Фонд госимущества отклонил эту фирму из-за наличия информации от Службы безопасности Украины о связи с «санкционным» российским бизнесом.

Связь Воробья и Медведчука подтверждается и тем, что Виктор Медведчук задекларировал получение 2,35 млн грн гонораров и других выплат от белорусского Абсолютбанка в 2019 году.

Также отметим, что по данным издания РБК, в конце 2019 года компания, NT Marine, близкая к Николаю Воробью, получила квоты на поставку более 600 тыс. т российского угля в Украину. До того уголь из России продавали сами производители, получая разрешения Минэкономразвития РФ.

Как сообщают источники НВ Бизнес, вероятность того, что НБУ одобрит сделку по покупке Воробьем БТА Банка — крайне низка. Тому есть ряд причин: во-первых, бизнес-партнерами Воробья являются российские компании, во-вторых, Воробья неофициально называют «кошельком Лукашенко» — а белорусский диктатор и связанные с ним лица сам сейчас находится под действием санкций Евросоюза.

АО БТА Банк (Казахстан) является владельцем 100% акций украинского БТА Банка.

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