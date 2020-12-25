Белорусские судьи стали увольняться по собственному желанию

Белорусские судьи стали увольняться по собственному желанию18
- 25.12.2020, 10:24
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Большинство из них вели политические процессы.
5 судей ушли в отставку по собственному желанию.
Стоит отметить, что судьям для увольнения нужно ждать указа Лукашенко о назначениях и отставках. В указе № 487 от 24 декабря 2020 года оказалось пять таких человек, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
Вот, кто это:
- Алексей Бычко, Минский городской суд (в конце 2000-х присуждал по 15 суток и молодофронтовцам, и предпринимателям, и политику Виктору Ивашкевичу)
- Алексей Кисляк, суд Ленинского района Минска (судил Николая Статкевича и Эдуарда Пальчиса, но на сутки никого не отправлял)
- Иван Костян, суд Центрального района Минска (судил Николая Козлова, Дмитрия Дашкевича, Нину Богинскую, Максима Винярского, присуждал 15 суток Павлу Северинцу)
- Татьяна Трепашко, суд Жодино (присуждала демонстрантам по 10 базовых величин и отпускала из СИЗО. Её пятилетний контракт начался два месяца назад)
- Виталий Янюк, суд Новополоцка (нет сведений о его политических процессах)
К сожалению, мотивация судей в публичный доступ не попадает.