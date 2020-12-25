Украинские евреи снова обратились к обществу по поводу мемориализации Бабьего Яра 1 25.12.2020, 10:50

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фото: inosmi.ru

Мемориал не может быть создан в духе кремлевской политики памяти.

Украинские евреи во второй раз обратились к гражданскому обществу с призывами осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти и не допустить осквернения памяти жертв Бабьего Яра. Первое обращение было обнародовано в сентябре, сообщает Историческая правда.

Обращение вызвано попыткой Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" возвести в Бабьем Яре на месте православного кладбища временную синагогу. Глава Ассоциации еврейских общин и организаций в Украине Иосиф Зисельс сообщил, что такую попытку предприняли 19 декабря вопреки решению Министерства культуры и информационной политики.

"Мы, украинские евреи, как и многие евреи разных стран, безусловно, поддерживаем идею увековечения памяти десятков тысяч евреев и людей, других национальностей и конфессий, убитых нацистами в Бабьем Яре в годы Второй мировой войны. Лучшие представители нашего и других народов боролись за это многие годы. Но нам не все равно, кто и какой ценой воплотит эту идею в жизнь. Считаем невозможным и недопустимым любое решение, предусматривающее строительство на территории кладбищ и мест массовых захоронений - это абсолютно противоречит еврейской и общечеловеческой традиции и морали", - говорится в сообщении.

Подписанты подчеркивают, что поддерживают "украинский проект комплексной мемориализации Бабьего Яра, который не предусматривает никакого фундаментального строительства на земле, где находились православное, еврейское, караимское и мусульманское кладбища, и где похоронены останки десятков тысяч жертв нацистских палачей".

"Именно поэтому нас возмутили планы инициаторов создания российского проекта Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (МЦГБ) построить так называемую временную поминальную синагогу на территории бывшего Кирилловского православного кладбища в урочище Бабий Яр, сразу за памятником "Менора". Это уже не первая попытка руководства российского проекта циничная и неприемлема для религиозных евреев, как и для верующих всех конфессий, и вообще, для нормальных, порядочных людей, использовать территорию кладбищ и заповедника "Бабий Яр" для продвижения своих провокационных идей и пиар-акций.

Напомним сомнительную в эстетическом плане арт-инсталляцию, посвященную годовщине начала расстрелов в Бабьем Яру и установленную в сентябре текущего года, вопреки протестам общественности, непосредственно на земле разрушенного Еврейского кладбища. Именно на этом месте инициаторы МЦГБ обещают построить огромный комплекс мемориала-музея в нарушение всех возможных запретов и ограничений еврейской религии, а также украинского законодательства и международных обязательств Украины", - объясняется в обращении.

В письме напомнили, что еврейская религиозная традиция однозначно запрещает любое строительство на местах кладбищ и массовых захоронений:

"Попытка построить синагогу на земле Православного кладбища является оскорблением еврейских духовных и нравственных ценностей, а также откровенной провокацией против православных верующих, против всех, чьи родные и близкие упокоены на Кирилловской кладбище. Безнаказанность вдохновляет. Похоже, что российские миллиардеры - спонсоры проекта (Фридман, Хан и Фукс) больше, чем в строительстве мемориала, заинтересованы в провоцировании общественного возмущения против его создания. Цель подобных провокаций - нарушить межконфессиональный и межэтнический мир в Украине, а тех, кто выступает против подобного кощунственного строительства, на весь мир объявить "ужасными Украинский антисемитами". Люди, объявляют себя ревнителями памяти жертв Холокоста, еще больше, чем другие, не смеют осквернять захоронения - ни места, где мученической смертью гибли жертвы нацистов, ни территории разрушенных советской властью кладбищ. Порядочный человек не может, не имеет права примириться с подобным святотатством".

В данный момент обращение подписали 443 человека.

Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

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