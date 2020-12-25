Конец бензоколонки 1 25.12.2020, 11:13

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Жажда любого реванша всегда именно так и заканчивается.

Начатая в 2014 году Россией гибридная война все время, шаг за шагом, шла по нарастающей, превратив эту страну не просто в изгоя, а международного террориста, «элементы пазлов» чего уже не один раз нашли отображение в судебных решениях, то есть факт – свершившийся. Более того, масштабы и география спецопераций или прямых военных действий показывают: она переросла в нечто большее и имеет все признаки «третьей мировой», пишет Guildhall.

Прошло время и сегодня первоначально одурманенные пропагандой россияне стали «прозревать» понимая, что все идет «как-то не так» и все больше из них все произошедшие события связывают с В.Путиным по футбольной логике если команда проиграла – виноват тренер. Но…а если бы «команда» выиграла, то россияне бы искренне считали себя причастными к большой геостратегической победе, получается так? Кажется, пришла пора дать ответы на вопрос: что все это вообще было и, главное – почему.

Первая и в общем-то главная проблема, которая беспокоила россиян после поражения в «холодной войне» это та, что они утратили статус: «мы были большие и нас все боялись», это был сильнейший психологический удар по коллективному социуму и ярчайшим подтверждением этому стал факт непризнания самого факта такого поражения. Путин в Мюнхене сформулировал необходимость реванша не только от своего имени, а и всего народа, а пиком происходящего стали события 2014 года, когда множество москвичей и гостей столицы абсолютно добровольно вышли на Красную площадь что бы всем вместе порадоваться «Крымнаш» тем более – победа над Украиной казалось была так близка.

В общем не даром Путин постоянно ссылается на Великую отечественную, ведь если судить строго, то Первая мировая «породила» Вторую, та – Холодную, а теперь и «Гибридную» причем причины одни и те же: проигравшая сторона хочет взять реванш за поражение. Скажете, а Вторая мировая, ведь СССР же победил? Не все так просто…предвоенная идеология прямо указывала о необходимости завоевания мирового коммунистического господства и войны на чужой территории, но не случилось не того ни этого, в общем победа действительно была, но, скорее – пиррова и точно не соответствующая первоначальным планам. Приблизительно все то же самое в свое время пережили немцы, но им, в первую очередь благодаря внешней помощи, удалось избавиться от этих, в общем-то «комплексов», а вот в России он с каждым годом только нарастал.

А вот та, самая первая война, она была связанна с исторической необходимостью «гибели Империй» и они погибли почти все, кроме одной, которая переродилась в коммунистическую, но имела абсолютно все имперские признаки. Современная Россия по духу точно наследница СССР и в ней прекрасно понимают: империя либо растет, либо саморазрушается. Это – вторая важнейшая причина происходящего, РФ так и не научилась жить по принципу государства, предпочитая использовать «негативную наследственность», корни которой, судя по всему, относятся к временам «Золотой Орды». Россияне с молоком матери впитали в себя необходимость воевать даже за призрачные идеалы, а Путин…он просто отображает волю народа, в принципе – все.

Третья причина – банальная, россияне никогда, за редчайшими «парадными» исключениями толком не обустраивали территории на которых проживают, не видя в этом особого смысла так как по сути являются «кочевниками», что дополнительно роднит их с чингизидами и это никогда не менялось, типичный пример – комсомольские стройки, перемешивающие массы народа со всей страны. Для «исконных» россиян, хотя они возмутятся и будут против этого, Украина, Беларусь, страны Балтии и другие республики бывшего СССР все же являются «заграницей» комфорт жизни в которых по сравнению с «глубинным народом» явно выше и…если нельзя туда просто переехать то ведь можно и забрать, мотивируя все это тем, что оно «принадлежит им по праву». У этого есть одно, но очень важное последствие и именно поэтому в 2014 году русские спокойно стреляли в украинцев, а мы, до некоторого момента – не могли.

Конечно, есть еще четвертое, седьмое и десятое, но читателя утомлять не будем, кажется лучше посмотреть, к чему это все привело. Точкой фокусировки стал 2013 год, когда для Кремля единомоментно сошлись сразу две большие проблемы и решить их он решил именно военным путем.

Россия, кто бы что не говорил, страна крайне бедная, но которой в 70-е годы крупно повезло и Запад, обеспокоенный бесконечной гонкой вооружений и противостоянием с ней, решил, что это «с голодухи», и, это ключевой момент, это сделала не Москва, а совместно Вашингтон и Брюссель – разрешить ей стать «бензоколонкой». Логика проста: если на бескрайних советских просторах толком мало что умеют делать так, чтобы на этом зарабатывать, надо дать им такую возможность, если будут сытыми – станут более спокойными. Если исключить полную глупость под названием война в Афганистане то все именно так и случилось, но…«имперский дух» же и Кремль, в 2000-е подумав, что он «главный» начал заниматься тем, что они назвали «энергетической дипломатией» или, что более правильно, стали использовать «энергодубинку», которую в 2010-е году Запад и начал потихоньку забирать, вначале не жестко, нейтрализуя монополизм «Газпрома» на европейском рынке, а потом и более явно – блокируя новые маршруты поставок российских энергоносителей в Европу через что каким-то чудом «прорвался» только первый «Северный поток».

Кроме того, к 2013 году стало очевидным: Россия настолько технологически отстала от Запада, что ее товары уже в принципе не в состоянии конкурировать на мировом рынке, да еще и…крадут же безбожно, что и привело именно в том году к первому падению многих экономических показателей в РФ, даже с учетом несколько активизировавшегося «Таможенного союза», который стал столь бесперспективен, что его начали называть «Таежным».

Народ российский, конечно, с «величием» в голове, что в принципе можно считать легкой формой психического расстройства, но… Путин, как успешно переживший 90-е человек, имеет развитое чувство самосохранения, которое ему подсказало: надо что-то делать иначе – будет как минимум плохо лично для него. Все бы ничего, но, с фантазией у него не очень, поэтому в качестве решения проблемы было принята «маленькая победоносная война» в Украиной, ее быстрый захват и возрождение так желаемого россиянами СССР, еще бы, это же позволит «переписать итоги Холодной войны» и – началась.

Дальше, правда, получилось «все как всегда» и вдруг оказалось, что Россию уже разграбили настолько, что превратили ее в «нищую бензоколонку» и сколь либо «долгую войну», ну хотя бы 3-4 месяца, даже с Украиной она просто «не потянет», а делать, что-то надо, особенно Путину, так как «потерявший лицо пахан – больше не пахан» и вот тут-то в ход пошли давние, некоторые еще с советских времен заготовки спецслужб предназначение которых убедить Запад сдаться. Надо понимать, что сама ситуация не нова: СССР был еще более агрессивным чем РФ так как ресурсов было побольше, но у КГБ в отличии от их наследников от ФСБ «мозги жиром от распилов не заплыли» и они готовили агентуру на Западе, а также разработали бесчисленное количество спецопераций влияния, что бы там в ужасе «со всем согласились» и пошли на условия Кремля.

Почему-то кажется: Каталония, Шотландия, технология вмешательства в выборы, убийства различными способами неугодных, а также большая часть «чудес» российских спецслужб за последнее время, это не нечто новое, а старые разработки, с которых «струсили пыль» и попытались адаптировать к новым реалиям, понятно – не успешно поскольку провалы следуют за провалами. Действительно 40-50 лет прошло, технологии как бы шагнули вперед, и старые планы их просто не учитывают.

Более того, оказалось, что «запасов величия» у России не так и много, второй составляющей «гибридной войны» стала пропаганда, на которую денег не жалели всегда, но в последнее время – особенно. «Работа» на данном «фронте» велась в принципе системно и не считая денег, но без креатива, а с учетом того, что основными ее постулатами стала ложь, причем примитивная и ее постоянно раскрывали то и не просто малоэффективная, а еще и для РФ вредная. Посудите сами: внутри России эффект «Крымнаш» полностью закончился, а за рубежом…работа Симоньян и Cо скорее привели к появлению новых санкций, чем формированию новых групп адептов «друзей Путина».

Первой всю данную ситуацию поняли в Украине, еще бы, война кристаллизирует любую ситуацию…Запад, которому решение проблем «полудиких восточных племен» в общем то ни к чему, довольно долго «упирался», чему способствовала сытая жизнь, но, и в этом главная ошибка Путина, он посчитал себя как минимум равным ему, а возможно и «главным» и в качестве аргументов решил применить «силовое воздействие», которое собственно терроризмом и называется и там не стерпели. И, правда, было много чего: снова убийства, протесты, националисты-радикалы, хакеры, подкупы политиков, да все не перечислить, на что уходил «полноводный денежный поток» из России, но все – напрасно, Москва на седьмой год «гибридной войны» так и не сумела решить ни одного!!! важнейшего для себя вопроса и дальше все будет только хуже.

Итоги войны подводить пока рано, она – не закончена, но промежуточные уже можно: все идет к тому, как у «российского наше все» А.Пушкина – «сидит старуха у разбитого корыта» причем надо понимать это вариант lights ведь в Кремле уже где-то около года назад кажется все уже поняли, например, Запад взялся за них серьезно и за все, что они начудили прощения не будет, а сама страна имеет все шансы потерять даже статус «нищей бензоколонки» ведь энергоносители у нее просто покупать не будут, а это крах всего. Да, Путину бы сказки в детстве почитать, но, видимо, в питерских подворотнях такого принято не было.

Так какой же вариант более реальный? После Первой мировой Россия потеряла Польшу и Финляндию, Германия после Второй мировой также существенно уменьшилась и таких примеров много, это судьба всех империй и РФ не станет исключением, что ж жажда любого реванша всегда именно так и заканчивается, а вот стоило ли оно того?

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