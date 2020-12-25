Клубника по 35 рублей и ананасы с самолета: Что почем на праздничной Комаровке 4 25.12.2020, 11:52

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Журналисты посмотрели, сколько стоят некоторые продукты на праздничный стол.

Если у вас есть хотя бы маленькие ростки новогоднего настроения (а тем более если его нет), их надо активно взращивать - до Нового, 2021-го, года остались считанные дни и часы. Журналист kp.by Виктор Пажиток в эти предновогодние дни съездил на Комаровку, хорошенечко затарился и базовыми продуктами, и деликатесами.

В подземном переходе около центрального столичного рынка играет скрипач, рядом торгуют еловыми ветками. Интересуюсь ценой: от четырех до семи рублей за набор (стоимость произвольная - зависит, видимо, от пышности ветки и внешнего вида потенциального покупателя). Недешево, особенно если знаешь, где можно купить самые дешевые елочки (мы знаем и вам расскажем - вот здесь адрес и рассказ про ассортимент елочного базара от Минского лесхоза)

На площади у крытой части рынка высится красавица-елка: украшена неброско, но вполне достойно. Мы же свою шопинг-пробежку решили начать с торговли на свежем воздухе. В плане покупок: мандарины (без них никуда), ананасы, ну и овощной набор для классической "Селедки под шубой": лук, картошка, свекла.

Это мы так думали. Но, конечно, не обошлось и без покупок вне плана!

Фрукты и овощи просто манят, а цены, вроде как, не кусаются. Кило мандарин можно взять от трех рублей - абхазские, кисло - сладкие, есть и испанские, на вид самые оранжевые, и итальянские - этот импорт самый дорогой, в среднем килограмм стоит от пяти до семи рублей. Мандарины - и они сами и их аромат - обязательный элемент атмосферы Нового года. Беру понемногу каждого вида.

Шокирует цена на ананас - предлагают по два рубля за кило, дешевле, чем яблоки, которыми торгуют на противоположном ряду (те, в зависимости от сорта, от двух до шести рублей). Прохожу пару метров и цена шокирует второй раз: просят ни много ни мало, а 12,99 за кг. По внешнему виду особо не отличаются, а вот разница в цене больше, чем в шесть раз?

- А чего у вас такие дорогие ананасы? По соседству вон за два рубля отдают? - спрашиваю я у продавца.

- Ха! Понимать надо: у нас авиадоставка, фрукт свежий сорвали, в ящик его - и на самолет. А те, которые три копейки стоят - их срывают зелеными, незрелыми и через океан кораблем везут. Они-то в пути, может, и дозревают. Но мне кажется, что больше портятся. В любом случае - вкус и аромат не тот у них. Мы не такие богатые, чтобы покупать дешёвые вещи, - заканчивает продавец на философской ноте. - Берите мои ананасы! Чуть дороже, пусть, но зато ядреные!

Не могу согласиться, что разница между 2-мя рублями и без малого 13-ю - это «чуть дороже». Пока будем без ананасов.

«КЛУБНИКА И ДЫНЯ В ДЕКАБРЕ? ДА!»

Набор фруктов-овощей на рынке соответствует времени года: апельсины, грейпфруты, большой выбор разных сортов хурмы - при этом все, вне зависимости от сорта, «не вяжут вообще» (так написано на ценниках). Есть дыня.

- Бразильская, только получили, свежая , - говорит продавец.

- Видно, что свежая, - отвечаю я. – А почем?

- А, кстати, недорого: 4 рубля за килограмм, в среднем дынька завешивает килограмма на два, берите.

Среди этой желто-оранжевой радости вижу красное пятно. Пригляделся – клубника. 35 рублей за килограмм.

- Пинская, брестская или египетская?

- Про пинскую вы здорово пошутили, - рассмеялась девушка продавец. – Но не угадали – Греция, оттуда клубника. Отвал башки просто по вкусу, дам попробовать штучку, будете?

- Попробую, но покупать не обещаю, согласны?

- Вообще не вопрос, угощу, - говорит девушка и протягивает (руками в перчатках) клубнику.

- Просто супер, не как брестская в середине июня, но достойно, - отвечаю я (клубника реально вкусная и ароматная). - Клубнику брать не буду, а вот ананас возьму, - с этими словами становлюсь счастливым обладателем ананаса средней (по 10 рублей кг) ценовой категории.

ДЕНЬ ТОРГОВЛИ ОБОЙДЕТСЯ РЕМЕСЛЕННИКУ В 15 РУБЛЕЙ

Среди рядов с фруктами и овощами на территории сезонного рынка есть целый ряд с новогодними товарами и тематическим убранством: искусственные елки, шары, гирлянды.

Раньше рядов было больше, в этом году почему-то то один. Людей здесь, несмотря на середину буднего дня, много.

Если верить ценникам, приколотым к искусственным елкам, то они уже на скидке: за зеленую (с белыми иголочками) елочку в 1,2 метра раньше просили 105 рублей. Сейчас эта цена зачеркнута, написана новая - 80 рублей. Скидка, конечно, существенная, но и исходная цена – гораздо выше, чем стоит такая же елочка на конкурирующих рынках. Дороже и гирлянды: достойная может стоить и 50 рублей, минимальная цена – 10. Шарики на елку, кажется, продаются, жменями: за крошечные просят от 40 копеек. Есть бенгальские огни – в среднем 1-2 рубля за упаковку.

Среди этого светящегося залитого светом ряда вижу прилавок с явно самодельными новогодними веночками.

- Есть по семь, они поменьше, есть по тринадцать. Есть с колокольчиками, в разных цветовых гаммах,- говорить молодая и очевидно симпатичная (лицо у всех продавцов в обязательном порядке защищено маской – это требование продавцами «Комаровки» соблюдается в обязательном режиме) девушка.

- Вы сами делаете?

- Да, сама. Хенд мейд! Сама делаю, сама и продаю. Торгую здесь как ремесленник.

- Если не секрет, сколько стоит место? Сложно его получить?

- Я плачу 15 рублей в день. Доступно вполне. А получить место - более чем реально, главное иметь все документы, правильно их вести. Можно день в день за прилавок встать: если документы в порядке, место дадут без каких-то сложностей.

ЭТО НЕ КАПУСТНЫЙ СОК, ЭТО ПРОСТО НЕКТАР ЗДОРОВЬЯ

На овощных рядах покупателей меньше.

Картошка - в среднем от 1,5 рубля, лук – 2,5 рубля. Беру свеклу, сорт «Бордо», по утверждению продавца «...для селедочки под шубой - лучше сорта нет, цвет-вкус - все новогоднее».

Покупаю немного квашеной капусты.

- Возьмите еще и нектара капустного, - говорит продавец и предлагает бутылочку с желтой непрозрачной жидкостью.

- Это рассол квашеной капусты? Читал, что он дико полезен – много витаминов.

- Да, сок, рассол! Настоящий подарок здоровью и иммунитету, особенно при коронавирусе! Можно и с вечера выпить стаканчик-другой, ну а если после новогодней ночи с утра принять - это просто нектар здоровья.

До новогодней ночи время еще есть, беру бутылку (1,5 рубля) на пробу и сразу предвкушая, что здоровье улучшится, направляюсь на крытый рынок.

«КУПИТЕ У МЕНЯ УТКУ ИЛИ ГУСЯ ПОДОБРУ — ПОЗДОРОВУ»

В новогоднюю корзину решили непременно положить баночку икры, немного красной рыбки, что-то из мяса или птицы. За всем этим иду на крытую часть «Комаровки».

Народу - масса, подавляющее большинство покупателей исправно соблюдают масочный режим, с социальной дистанцией иногда вопросики - то и дело и прилавков с вкусностями собирается плотная очередь.

- Купите у меня гуся или утку, подобру- поздорову! - берет меня в оборот опытный (это сразу чувствуется) работник прилавка.

- А что почем?

- Уточку отдам по 16 рублей, гуся по 18. Кролик есть - по 15 рублей за кило предложу.

- Как народ, покупает в эти дни?

- Да отлично берут, и гусей, и уток, только успеваю на прилавок выкладывать,на торговлю не жалуюсь в эти дни. Праздник, подготовка к нему идет полным ходом!

Взвешиваем утку – 2,5 кило. Продавец уверяет, что птица молодая, мясо сочное - главное правильно приготовить.

На соседнем ряду покупаю говяжьи колбаски (12,99 за кило). Брать не собирался – пал жертвой маркетинга, современных методов продаж и обаяния торгового работника (точнее, работницы).

«Вот, посмотрите, что пишут мне» - с этими словами продавец протягивает свой телефон. Читаю чужую переписку.

«Спасибо! Муж просто ум отъел! Колбаски – просто смак! Теперь - только к вам!» - эмоции в одном из мессенджеров зашкаливают.

Покупаю колбаски, раз уж «ум отъешь».

«БАНКА ИКРЫ – 35 РУБЛЕЙ, НО НИКАКОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ, ЧИСТЫЙ САХАЛИН»

В списке обязательных покупок была икра, и, быть может, красная рыба.

- Идите ко мне! Рыба, икра. У нас вся продукция - не из замороженного сырья. Вам какая икра нужна?

- Красная.

- Это ясно. Какая конкретная. Смотрите, есть икра кеты, нерки, кижича, горбуши. 180-ти граммовая баночка – 35 рублей. Очень рекомендую икру чавыча – она по содержанию полезных микроэлементов - конкурент черной икры.

- А что из рыбы есть?

- Рыба – настоящая, никакой аквакультуры (разведение и выращивание рыб, ракообразных, моллюсков в естественных и искусственных водоемах, а также на специально созданных морских плантациях - Авт.), - рекламирует продавец.

- У нас - чисто Сахалинский продукт. Все есть: дикая форель – 60 рублей за килограмм. Семга, палтус – 75 рублей, кижич – 65. Я вас уверяю - возьмете один раз к Новому году, придете ко мне и перед Рождеством, и перед 23 февраля, и перед 8 марта.

Цены впечатляют, но и продукция - шикарная. Обещаю подумать, получаю в руки визитку и с чувством почти исполненного списка покупок покидаю рынок.

ЧТО ПОЧЕМ НА ПРЕДНОВОГОДНЕЙ КОМАРОВКЕ

Картошка - от 1,5 рубля за кг

Морковь, лук – 2,5 рубля за кг

Салат «Айсберг» - 80 копеек за 100 гр

Хурма – от 4,5 рубля за кг

Киви – от 4,90 рубля за кг

Авокадо – 4 - 5,90 рубля за шт.

Манго - 7 5 рубля за штуку

Гранат - от 5 рублей за кг

Филей индейки – 18 рублей за кг

Индейка – 15 рублей за кг

Перепела - 30 рублей за кг

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