В Нигерии обнаружена новая мутация коронавируса 4 25.12.2020, 12:02

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Это не такая мутация, как в Великобритании и Южной Африке.

Еще один новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, похоже, появился в Нигерии. Об этом заявил глава Африканского центра по контролю за заболеваниями (CDC) Джон Нкенгасонг, уточнив, что необходимы дополнительные исследования, передает liga.net.

"Это не такая мутация, как в Великобритании и Южной Африке", – заявил Нкенгасонг.

Обнаружение новых вариантов в Нигерии и ЮАР стало причиной созыва экстренного заседания CDC.

Особую тревогу, по словам Нкенгасонга, вызывает то, что на прошлой неделе Нигерия сообщила о росте случаев заболевания на 52%, а Южная Африка – на 40%.

В то же время он отметил, что пока нет доказательств влияния нового штамма на увеличение числа инфицирований в Нигерии. С другой стороны, Нкенгасонга предупредил, что в стране слабее геномный надзор, чем в Великобритании, и сказал, что для изучения образцов потребуется больше времени.

Как отмечается, в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки с населением более 200 млн человек, было зарегистрировано меньше случаев коронавируса, чем во многих других странах континента.

23 декабря общее количество дел превысило 80 000 человек. Ежедневно регистрируемые случаи впервые в этом месяце превысили 1000.

По данным Африканского CDC, на континенте зарегистрировано более 2,5 млн случаев коронавируса, что составляет 3,3% от общемирового числа случаев.

По словам Нкенгасонга, новый, более быстро распространяющийся штамм, обнаруженный в Южной Африке 18 декабря, теперь является преобладающим, хотя – как и в случае с мутацией в Великобритании – нет доказательств того, что он приводит к более серьезному протеканию заболевания.

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