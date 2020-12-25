Кризис в «Газпроме»: монополист заявил об очередном сокращении инвестпрограммы 2 25.12.2020, 12:34

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Фото: РИА «Новости»

Причем это уже не первое сокращение.

Под влиянием ухудшившейся ситуации на мировом рынке углеводородов «Газпром» был вынужден в очередной раз сократить свою инвестиционную программу. Общий объем освоения инвестиций в 2021 г. составит 902,413 млрд руб., что на 2,2% ниже по сравнению с текущим годом, пишет Telegram-канал «Газ-Батюшка».

Причем это уже не первое сокращение: последняя редакция инвестпрограммы предусматривала общий объем освоения инвестиций в размере 922,489 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом инвестпрограмма уже была сокращена на 30,2%.

В основном инвестиции направлены на финансирование приоритетных проектов, необходимых для реализации стратегических задач компании, уверяют в «Газпроме». В их числе — дальнейшее развитие центров газодобычи на Ямале и на Востоке страны, газотранспортной системы в Северо-Западном регионе страны и строительство новых газопроводов. Впрочем, с учетом открытия новых месторождений на северо-западе Китая некоторые из них, могут не понадобиться.

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