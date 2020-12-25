Протесты в Беларуси вошли в топ главных событий года в русскоязычных соцсетях
- 25.12.2020, 13:18
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По этому показателю белорусские протесты уступают лишь коронавирусу.
По данным компании «Медиалогия», о протестах, которые начались в Беларуси после выборов президента, в соцсетях было написано 19,348 млн сообщений на русском языке.
По этому показателю белорусские протесты уступают лишь коронавирусу, о котором в соцсетях было оставлено 304,047 млн русскоязычных сообщений и голосованию по поправкам в российскую Конституцию - о волеизъявлении было написано 19,909 млн постов и комментариев, пишет thinktanks.by.
Четвертое место по количеству постов заняло отравление политика Алексея Навального (9,041 млн).
Пятое - протесты в США. О нем на русском языке оставили 8,219 млн сообщений.
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