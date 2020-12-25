Протесты в Беларуси вошли в топ главных событий года в русскоязычных соцсетях 25.12.2020, 13:18

1,011

Фото: AFP

По этому показателю белорусские протесты уступают лишь коронавирусу.

По данным компании «Медиалогия», о протестах, которые начались в Беларуси после выборов президента, в соцсетях было написано 19,348 млн сообщений на русском языке.

По этому показателю белорусские протесты уступают лишь коронавирусу, о котором в соцсетях было оставлено 304,047 млн русскоязычных сообщений и голосованию по поправкам в российскую Конституцию - о волеизъявлении было написано 19,909 млн постов и комментариев, пишет thinktanks.by.

Четвертое место по количеству постов заняло отравление политика Алексея Навального (9,041 млн).

Пятое - протесты в США. О нем на русском языке оставили 8,219 млн сообщений.

«Медиалогия» — разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени.

Медиалогия автоматически обрабатывает 500 тыс сообщений СМИ и 100 млн сообщений соцмедиа в сутки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».