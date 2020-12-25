Умер футболист Максим Цыгалко 1 25.12.2020, 13:09

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Максим Цыгалко

Ему было 37 лет.

Умер бывший игрок минского футбольного «Динамо» нападающий Максим Цыгалко, сообщает «Трибуна».

Спортсмену было 37 лет. О причинах смерти не сообщается.

Максим Цыгалко начал свою карьеру в молодежной команде «Динамо-Юни». Пять лет играл за минское «Динамо», потом перешел в новополоцкий «Нафтан». Выступал также за клубы «Кайсар» (Казахстан), «Бананц» (Армения), «Савит Могилев». В 2010 году закончил карьеру футболиста из-за травм.

В 2003 году Цыгалко провел два матча за национальную сборную Беларуси, являлся обладателем Кубка Беларуси-2002/03, чемпионом Беларуси 2004 года в составе «Динамо».

Спортсмен был представлен в компьютерных играх «Championship Manager» и «Football Manager».

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