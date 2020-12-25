Фоторепортаж: Архиепископ Кондрусевич провел праздничную мессу в Красном костеле в Минске
- 25.12.2020, 13:24
Почти четыре месяца глава католиков Беларуси не мог вернуться на родину.
25 декабря в костеле св. Симона и св. Елены митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич провел торжественную святую мессу, передает «Белсат».
Почти четыре месяца Тадеуш Кондрусевич не мог вернуться на родину. Вскоре после президентских выборов в Беларуси глава католического епископата призвал силовиков и протестующих прекратить насилие, а Лукашенко и чиновников – начать «конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невиновных граждан».
31 августа пограничники не впустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин. Позже МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным. Также Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций».
24 декабря архиепископ Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь.