Жировка-2021: как изменятся тарифы на коммунальные услуги 8 25.12.2020, 13:53

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Повышение произойдет в два этапа — с 1 января и 1 июня.

В 2021 году подорожают жилищно-коммунальные услуги. Повышение произойдет в два этапа — с 1 января и 1 июня. Tut.by посмотрел, как и по каким тарифам белорусы будут платить за ЖКУ в 2021 году.

С 1 января на 4,2 доллара подорожают услуги по техобслуживанию и капремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техобслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. С 1 июня на 0,8 доллара вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В указе Лукашенко прописаны предельно допустимые тарифы на ЖКУ. На некоторые услуги тарифы будут установлены в зависимости от региона (решения принимаются на местном уровне).

Как изменятся льготные тарифы на ЖКУ

С 1 января тарифы на водоснабжение, согласно указу Лукашенко, вырастут на 11,3% — до 1,0445 рубля за 1 кубометр (сейчас — 0,9384 рубля).

Тарифы на водоотведение (канализацию) вырастут до 0,8604 за 1 кубометр (сейчас — 0,7749 рубля).

На техническое обслуживание тариф с 1 января составит 0,1322 рубля за 1 квадратный метр, а с 1 июня — 0,1238 рубля. То есть с 1 июня предельно допустимый тариф, как планируется, снизят. Сейчас тариф на эту услугу составляет 0,1187 рубля. С января предельно допустимый тариф вырастет почти на 11,4%.

Льготируемый тариф на капитальный ремонт жилого дома с 1 января установят на уровне 0,18 рубля за 1 квадратный метр (в 2020 году — 0,13 рубля).

Тариф на техобслуживание лифта с 1 января составит 1,5 рубля на одного проживающего в месяц, а с 1 июня — 1,43 рубля. Речь про предельно установленный тариф. Сейчас он составляет 1,44 рубля.

Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду

Субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды — повысят с 1 июня. Они увеличатся с 20,6216 рубля до 21,9245 рубля за 1 Гкал. Рост — на 6,3%.

Июньское подорожание услуг теплоснабжения предусмотрено плановым повышением тарифов на ЖКУ в пределах 5 долларов.

Как изменятся цены на природный газ

С 1 января установят новые тарифы на газ, который используется с установленными приборами индивидуального учета расхода газа. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов тариф составит в отопительный период: с 1 января по 31 мая включительно — 0,1366 рубля за кубометр (сейчас — 0,1205 рубля), с 1 июня по 31 декабря включительно — 0,1406 рубля (0,1271 рубля). При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит 0,484 рубля за кубометр газа независимо от сезона (сейчас — 0,4213 рубля).

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), тариф составит 3,87 рубля с одного проживающего в месяц (сейчас — 3,37 рубля). Тариф на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, будет 11,13 рубля с одного проживающего (сейчас — 9,69 рубля). В квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, газ будет стоить 6,29 рубля для одного проживающего в месяц (сейчас — 5,48 рубля).

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный период с 1 января по 31 мая придется платить 0,5936 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц (сейчас — 0,5320 рубля), с 1 июня по 31 декабря — 0,6312 рубля (сейчас — 0,5936 рубля). В неотопительный период будут действовать следующие тарифы: с 1 января по 31 мая — 0,2226 рубля (сейчас — 0,1995 рубля), с 1 июня по 31 декабря — 0,2367 рубля (сейчас — 0,2226 рубля).

Сколько будет стоить сжиженный газ

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить: с 1 января по 31 мая — 2,1884 рубля (сейчас — 1,9563 рубля, то есть подорожание почти на 11,9%), с 1 июня по 31 декабря — 2,3142 рубля (сейчас — 2,1628 рубля, то есть подорожание на 7%). При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 кубический метр также будет стоить 1,3107 рубля (сейчас — 1,1409 рубля).

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), тариф на сжиженный газ составит 3,93 рубля с одного проживающего в месяц (сейчас — 3,42 рубля). При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения газ будет стоить 11,14 рубля (сейчас — 9,7 рубля). При наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 5,24 рубля с одного проживающего в месяц (сейчас — 4,56 рубля).

Тариф на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный сезон составит: с 1 января по 31 мая включительно — 7,0314 рубля за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц (сейчас — 6,3021 рубля), с 1 июня по 31 декабря включительно — 7,4757 рубля (сейчас — 7,0314 рубля).

Как изменятся цены на газ в баллонах

Цена одного килограмма газа в баллонах весом 21 килограмм в пределах норм потребления (5 баллонов на одного человека в год) составит 0,93 рубля (сейчас — 0,81 рубля). Такой баллон будет стоить 19,5 рубля (сейчас — 17 рубля). Рост — на 14,7%.

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