Эксперты назвали самый безопасный вид транспорта во время пандемии коронавируса 4 25.12.2020, 13:41

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В этом виде транспорта низкая вероятность заразиться инфекцией.

Кирилл Янков, являющийся председателем Союза пассажиров, рассказал lenta.ua, что самым безопасным видом транспорта, на котором можно отправляться в путешествие при распространении COVID-19, являются поезда.

Специалист отметил, что в поездах и самолетах низкая вероятность заразиться инфекцией. «В поезде гораздо больше места на одного пассажира. Это считается важным. В самолетах кресла находятся довольно близко друг к другу. Вагоны купе имеют много пространства на одного пассажира и шанс инфицирования ниже», – сообщил врач.

Ещё поезда оборудованы хорошей вентиляцией. По словам эксперта, самолеты имеют высокую циркуляцию воздуха. Поезда не обладают в данном случае стандартами, большинство новых вагонов оснащены кондиционерами, хотя есть и старые, где можно впустить воздух, открыв форточку. Также новые вагоны имеют системы обеззараживания воздуха.

При сравнении поездов и самолетов, первые обладают возможностью настраивания вентиляции, в результате чего снижается шанс инфицироваться. «В каждом вагоне поезда проводник обязан использовать систему кондиционирования. Пассажиры могут попросить, чтобы кондиционер работал сильнее. Каждый вагон оснащён возможностью открывания окон, что обеспечивает поток воздуха», – сообщил медик.

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