Террористы «ДНР» и «ЛНР» устроили торговые войны между собой
- 25.12.2020, 14:00
- 3,878
На оккупированной территории идет передел сфер влияния.
Российские террористические группировки «ДНР» и «ЛНР» не остановились на создании границы между оккупированными районами Донецкой и Луганской областей. Теперь в ОРДЛО устроили настоящие «торговые войны», сообщают «Ведомости Донбасса».
В подконтрольных оккупационным «властям ЛНР» пабликах появилось сообщение следующего характера:
«Таможенники «ДНР» пресекли незаконный ввоз из «ДНР» более двух тонн кондитерских изделий».
Данное сообщение не оценили даже сторонники «ДНР». Вот что пишут с соцсетях:
«Давайте между районами поставим кпп и таможни»,
«Позорники!!! Граница!!! Позор!!!»,
«Блин, за что боролись, за что пацаны гибли и гибнут! Граница у них, таможня… слов нет».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.