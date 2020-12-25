Папа Франциск отслужил «пандемическую» рождественскую мессу 25.12.2020, 14:26

1,658

Фото: Reuters

Ранее служба проходила в основной части храма с более 10 тысячами прихожан.

В Ватикане прошла рождественская месса с участием Папы Франциска. Из-за пандемии коронавируса мероприятие состоялось с ограниченным количеством приглашенных. Об этом сообщает Reuters (перевод - «Униан»).

Мессу провели в задней части базилики Святого Петра с менее 100 гостями, небольшим количеством кардиналов и епископов. Ранее служба проходила в основной части храма с более 10 тысячами прихожан, в том числе дипломатами со всего мира.

Все присутствующие были в масках и разошлись около 22:00 из-за комендантского часа.

Франциск добавил, что Рождество должно заставить всех задуматься о "нашей несправедливости в отношении наших братьев и сестер, вместо того, чтобы побудить наше бесконечное стремление к собственности и эфемерным удовольствиям".

"Бог пришел к нам в бедности и нищете, чтобы сказать нам, что, служа бедным, мы должны проявить нашу любовь к Нему", – добавил Папа Римский.

В стране на период рождественских и новогодних праздников ввели обязательную изоляцию для граждан. Итальянцы смогут покидать дом только для поездок на работу, аптеки и больницы.

На Рождество и Новый год будут закрывать непродуктовые магазины. Все папские мероприятия в это время проходят в закрытом режиме с минимальным количеством присутствующих. События транслируют онлайн.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».