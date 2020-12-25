Минчане вышли на марш в Ковальской слободе 25.12.2020, 14:28

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Видеофакт.

Как пишет Telegram-канал «Выборы видишь?», Люди с бело-красно-белыми флагами вышли на акцию солидарности в минском микрорайоне Ковальская слобода. Они скандируют: «От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места!»

Минск. Люди с бело-красно-белыми флагами вышли на акцию солидарности в минском микрорайоне Ковальская слобода. Они скандируют: «От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места!» pic.twitter.com/fCU2d43AaZ — TUT.BY (@tutby) December 25, 2020

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