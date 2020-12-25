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Минчане вышли на марш в Ковальской слободе

  • 25.12.2020, 14:28
  • 3,338
Минчане вышли на марш в Ковальской слободе

Видеофакт.

Как пишет Telegram-канал «Выборы видишь?», Люди с бело-красно-белыми флагами вышли на акцию солидарности в минском микрорайоне Ковальская слобода. Они скандируют: «От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места!»

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