Минчане вышли на марш в Ковальской слободе
- 25.12.2020, 14:28
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Видеофакт.
Как пишет Telegram-канал «Выборы видишь?», Люди с бело-красно-белыми флагами вышли на акцию солидарности в минском микрорайоне Ковальская слобода. Они скандируют: «От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места!»
Минск. Люди с бело-красно-белыми флагами вышли на акцию солидарности в минском микрорайоне Ковальская слобода. Они скандируют: «От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места!» pic.twitter.com/fCU2d43AaZ— TUT.BY (@tutby) December 25, 2020