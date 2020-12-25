МАЗ теряет позиции на российском рынке новых грузовиков

МАЗ теряет позиции на российском рынке новых грузовиков8
- 25.12.2020, 14:34
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Белорусские грузовики заняли лишь седьмое место в списке компаний.
Продукция Минского автозавода теряет привлекательность на российском рынке новых грузовых автомобилей.
За январь-ноябрь 2020 года белорусский завод, по данным autostat.ru, продал в России 3159 грузовиков (за аналогичный период прошлого года — 3449), обратил внимание сайт naviny.by. Это седьмое место среди гигантов автопрома, работающих на этом рынке.
В топ-5 компаний, продавших больше всего своих грузовиков выглядит так:
КамАЗ — 24513 (в 2019-м — 24359);
ГАЗ — 6100 (7791);
Scania — 4332 (4468);
Volvo — 3903 (4994);
«Урал» — 3417 (2677).