МАЗ теряет позиции на российском рынке новых грузовиков 8 25.12.2020, 14:34

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Фото: bymedia

Белорусские грузовики заняли лишь седьмое место в списке компаний.

Продукция Минского автозавода теряет привлекательность на российском рынке новых грузовых автомобилей.

За январь-ноябрь 2020 года белорусский завод, по данным autostat.ru, продал в России 3159 грузовиков (за аналогичный период прошлого года — 3449), обратил внимание сайт naviny.by. Это седьмое место среди гигантов автопрома, работающих на этом рынке.

В топ-5 компаний, продавших больше всего своих грузовиков выглядит так:

КамАЗ — 24513 (в 2019-м — 24359);

ГАЗ — 6100 (7791);

Scania — 4332 (4468);

Volvo — 3903 (4994);

«Урал» — 3417 (2677).

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