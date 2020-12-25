«Пусть в нашей стране победит Божья правда, справедливость и свобода» 25.12.2020, 14:43

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Александр Яшевский

Епископ Яшевский во время телетрансляции был принципиален

В прошлые годы на Рождество государственное телевидение вело трансляцию из Минского кафедрального собора, но в этом году стрим велся из Могилева. Викарный епископ Могилевский Александр Яшевский, впервые оказавшись на авансцене, выступил с речью принципиальной по своему месседжу.

Источники «Нашей Нивы» в костеле рассказали, что телевидение предложило, чтобы мессу вел любой епископ, только не Юрий Кособуцкий. Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Кособуцкий обратил внимание на себя пылкими проповедями в сентябре и октябре, когда из страны был изгнан митрополит Тадеуш Кондрусевич. Когда планировалась телетрансляция, сам Кондрусевич еще был не в стране, власти дали ему разрешение вернуться перед самыми праздниками.

Костел предложил устроить трансляцию из Могилева, из костела Успения Святой Девы Марии и Святого Станислава.

Викарный епископ Александр Яшевский начал свою речь во время службы с благодарности всем тем, чьими молитвами и усилиями архиепископ Тадеуш Кондрусевич смог вернуться к своей пастве.

Епископ молился, чтобы «в это сложное время коронавируса и общественно-политического кризиса, чтобы Бог остановил эпидемию и чтобы победила Божья правда и справедливость».

Далее епископ говорил о циничном поведении царя Ирода, префекта Иудеи Понтия Пилата, а также первосвященника Каиафы. И вот в это «безнадежное время в истории, во время этого беззакония Бог пришел в мир», — сказал епископ. «Он не пришел, чтобы уничтожить иродов, Он пришел как свет надежды, целебный свет, тихий свет», — отметил епископ.

«Бог видит шарлатанов, которые искажают Божью истину, но продолжает тихо жить в человеке». «Покой Божий приходит одним путем — через исполнение Божьей воли, когда мы стремимся быть добрыми к нашим ближним», — говорил епископ.

«Самое страшное — это грех, — цитировал Святого Франциска Сальского епископ Яшевский. — Но второе самое страшное — это жизнь в страхе или когда отсутствует мир».

«Народ, который не признает Бога, ходит в темноте», — напомнил епископ Яшевский.

«Люди тьмы необходимый диалог заменяют на монолог и боятся инакомыслящих, они ведут и других к вечной тьме».

«Сыновья света знают свою конечную цель, ведут диалог в любой ситуации и прислушиваются к инакомыслящим». «Именно поэтому рождение Христа может сравнить со светом», — говорил епископ.

«Сколько существует террора, насилия и репрессий!» — сказал епископ о нынешней ситуации в мире.

«В этом году праздник не такой радостный», — отметил епископ. «Весь мир сотрясла пандемия коронавируса, а Беларусь — общественно-политический кризис. Может ли быть полною радость, когда за семейным столом появляются пустые места или когда в семье траур?» — спрашивал епископ, намекая на политических заключенных и убитых на улицах белорусских городов.

Он также говорил о «испытании пандемией». «Пусть наши врачи и весь медперсонал чувствуют поддержку от Бога и от нас, очень благодарных им людей».

«Пусть в нашей стране наступит покой, победит Божья правда, справедливость и свобода, — призвал епископ Яшевский. — Чтобы стать народом, нужно встретиться друг с другом в диалоге, лицом к лицу и плечом к плечу. Пусть Беларусь заново станет страной мира и взаимоуважения», — вновь подчеркнул епископ в речи, настолько же выверенной по формулировкам, насколько принципиальной по своему содержанию и заключенному в нем посланию.

Послушать речь епископа Яшевского можно с 40: 00.

После проповеди люди на разных языках — по-белорусски, по-русски, по-польски, по-английски, литовски — красиво молились в том числе за власти, чтобы они прислушивались к людям, и за тех, кто не может встретить праздник дома из-за эмиграции и других причин. А также за больных коронавирусом и за матерей, ожидающих рождения детей.

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