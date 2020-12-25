Врачи назвали семь последствий, которые могут возникнуть у людей, переболевших Covid-19

Врачи назвали семь последствий, которые могут возникнуть у людей, переболевших Covid-191
- 25.12.2020, 15:09
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Новый доклад ученых.
Медики обнаружили у людей, перенесших коронавирус более серьезные последствия болезни, чем считалось ранее.
Постковидные состояния проявляются в расстройствах со стороны всех систем организма и психических расстройствах. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального института здоровья и клинического совершенствования Великобритании, пишет «Апостроф».
В своем недавнем докладе ученые рассказали, что среди последствий перенесенного Covid-19 могут быть нарушения пищеварения - боли в животе, диарея, анорексия. Также такие пациенты нередко жалуются на нарушение сна и снижения когнитивных способностей (способности к интеллектуальному труду, память, умственные функции).
Перенесенный коронавирус также сказывается на психическом здоровье человека. Так, медики фиксировали панические атаки и депрессии у пациентов в постковидном состоянии.
Наряду с этим одной из самых серьезных проблем, которые могут возникать у людей после COVID-19, являются проблемы с функционированием сердечно-сосудистой системы. В частности, пациенты жалуются на изменения сердечного ритма.
Также у пациентов, перенесших коронавирус, фиксировали случаи выявления кожных заболеваний.