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Израиль уничтожил штаб иранских военных заводов в Сирии

  • 25.12.2020, 15:25
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Израиль уничтожил штаб иранских военных заводов в Сирии

Противнику причинен значительный ущерб.

Израильские ВВС нанесли авиаудар в районе Масьяфа в Сирии, в результате чего были уничтожены склады и штаб-квартира научно-исследовательского центра военных заводов Ирана. Об этом сообщает The Times of Israel.

Причинен значительный ущерб. Есть убитые и раненые. Сведения уточняются. Кроме того, издание сообщает, что израильские ВВС атаковали посты сирийской армии к западу от Масьяфа.

Отмечается, что в деревне Аз-Зауи в районе Масьяфа находился центр разработки ракет средней дальности. Обращается также внимание на то, что в деревне Шейх Гадбан, расположенной неподалеку, находился лагерь проиранских боевиков.

По данным сирийских государственных СМИ, самолеты израильских ВВС атаковали цели в районе Масьяфа, находясь в воздушном пространстве северного Ливана. При этом Дамаск утверждает, что атака была отражена сирийскими ПВО.

Пресс-служба Армии обороны Израиля на этот раз сообщения об ударах по целям в Сирии не комментирует.

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