14 необычных традиций на Рождество в разных странах 25.12.2020, 15:36

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Как празднуют Рождество в мире.

Несмотря на все культурные отличия, большинство народов мира объединяют общие символы Рождества – елка с рождественскими игрушками, Санта-Клаус или Дед Мороз со Снегурочкой, пишет сайт joyday.me.

Но есть действительно оригинальные, необычные рождественские традиции, которые изумляют иностранцев и заставляют испытать культурный шок.

1. Южная Африка

В Южно-Африканской Республике рождественское меню, мягко говоря, на любителя. Местные жители обожают хорошо прожаренных в масле гусениц павлиноглазки. Остается догадываться, как жирные хрустящие червяки гармонируют с праздничными блюдами.

2. Австрия

В Австрии перед Рождеством детвору пугают Крампусом – легендарным чудовищем и злодеем, извечным врагом Санта-Клауса. Возникший в альпийском фольклоре еще в дохристианскую эпоху, рогатый демон Крампус поныне служит отменным «мотиватором» для непослушных детей.

3. Норвегия

Норвежские хозяйки, будучи всегда щепетильными и опрятными, в канун Рождества не прибираются дома. Более того, все веники и метлы прячутся в дальний чулан, чтобы их не похитили ведьмы и злые духи. Остается надеяться, что рестораны убирают банкетные залы после предыдущего корпоратива.

4. Япония

Некогда закрытая и таинственная страна, Япония стремительно впитала западный образ жизни, а потомки самураев стали очень восприимчивы к рекламе. Благодаря рекламе с 1974 года японские семьи собираются на рождественский ужин в сети ресторанов KFC. Успешный коммерческий ход заложил новую национальную традицию.

5. Венесуэла

Рождественская месса в столице нефтяной республики Каракасе почти не отличается от событий в других уголках мира. Но венесуэльцы взяли странную привычку - приезжать туда на роликах. Благо тропический климат позволяет.

6. Соединенные Штаты

У американцев существует необычная традиция на Рождество вешать среди елочных украшений соленый огурец. Первый ребенок, который наутро отыщет «рождественский огурец», получает дополнительный подарок. Отыскать солененькое украшение на елке считается хорошей приметой.

7. Новая Зеландия

Празднование Рождества в Новой Зеландии мало отличается от других стран Запада, но привычные елки и сосны здесь редко украшают. Вместо них на Северном острове произрастает дерево похутукава, которое в декабре распускается бархатистыми красными или желтыми цветками.

8. Португалия

В Португалии существует утренняя рождественская традиция консода (consoda). В это особенное утро все португальцы от мала до велика поминают умерших родственников и обязательно оставляют им место за праздничным столом.

9. Германия

Незадолго до Рождества, ночью 5-го декабря, немецкие дети выставляют на пороге ботинок, который к утру должен наполниться конфетами. Воспитательный момент налицо: непослушные ребята могут получить ветку вместо сладостей.

10. Чешская Республика

В разных странах есть интересные рождественские приметы, и Чехия – не исключение. Незамужние девушки становятся возле двери и кидают туфлю через плечо. Если туфля приземлится носком к двери, скорой свадьбы не избежать.

11. Эстония

В прибалтийской республике на Рождество семьи традиционно отправляются отдохнуть в сауну. В общем, это характерно и для многих скандинавов.

12. Швеция

Рисовый пудинг – традиционный шведский деликатес, который в обязательном порядке довершает рождественское меню. В отличие от кутьи, эту сладость можно употреблять на протяжении всего года.

13. Италия

Помимо добродушного бородача в красном ватнике, итальянская детвора с нетерпением ожидает Бефану. Это «хорошая» ведьма, которая летает по городам и селам в ночь на 6-е января, одаривая малышей сладостями и игрушками.

14. Великобритания

Наконец, у британских хозяек есть одна простая кулинарная примета: замешивать рождественский пудинг обязательно нужно по часовой стрелке, одновременно загадывая желание. Тогда в следующем году оно непременно сбудется.

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