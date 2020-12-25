Битва за Молдову 1 25.12.2020, 15:57

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После инаугурации Майи Санду начнется новый этап столкновения новой и старой элиты.

24 декабря в Республике Молдова состоится инаугурация нового главы государства, избранного на четыре года. Майя Санду станет первым проевропейским президентом, избранным прямым голосованием, а не парламентом. Впрочем, вручение символов президентской власти в современной Молдове – не более чем протокол и красочная процедура: Санду предстоит обезвредить немало бомб замедленного действия, которые ей на прощание оставил уходящий президент Игорь Додон, пишет в статье для The Insider доцент факультета политических наук Бухарестского Университета Арманд Гошу.

С 2000 по 2016 год президента в Молдове выбирал парламент. Но в начале 2016 года, на волне акций протеста, бывший олигарх Владимир Плахотнюк использовал свой контроль над Конституционным судом, чтобы изменить Конституцию. С тех пор президент Молдовы больше не избирался парламентом. Впрочем, возвращение к процедуре всеобщего голосования вовсе не означало восстановление института президентства с его прежними полномочиями. Реальное влияние президента обеспечивается не количеством голосов и престижностью должности, а весом, который президентская партия имеет на политической арене. Владимир Воронин был сильным и влиятельным президентом, поскольку у Партии коммунистов, неформальным лидером которой он остается по сей день, было большинство в парламенте. А у Майи Санду нет ни солидного политического аппарата, ни сильной команды опытных политиков.

Свою президентскую кампанию Санду построила на обещаниях реформ и борьбы с коррупцией, сближения Молдовы с Западом, повышения уровня жизни и возвращения веры в будущее молдавского государства среди тех поколений граждан Молдовы, которые до сих пор выбирали для себя эмиграцию. Чтобы продвигать свои проекты, заявленные во время кампании, Санду теперь должна найти способ инициировать досрочные выборы в парламент. Есть нюанс: в прошлом году в Молдове был принят закон о возвращении к пропорциональной системе выборов, против которой выступал Игорь Додон, но разрешить применить его к внеочередным выборам может только Конституционный суд. Это сложно, но возможно. И тогда Майя Санду должна сделать все возможное, что победить на этих выборах. А это сложно и практически невозможно.

Победа Майи Санду приведет к смене лидеров двух основных партий. На съезде в январе Игорь Додон вновь возглавит Партию социалистов. Скорее всего, роль главы партии «Действие и солидарность» скорее всего от Санду перейдет к Игорю Гросу. Цель социалистов – отложить досрочные выборы до осени 2021 года, когда поддержка Санду ослабнет. Президенту предстоит несколько месяцев напряженной работы, поскольку ее поддерживают молодые и полные энтузиазма люди, но им не хватает политического опыта, у них слишком мало ресурсов и вряд ли они склонны к компромиссу.

В парламенте сейчас доминирует неформальная коалиция между социалистами Додона и депутатами, контролируемыми неоднозначными олигархами Иланом Шором и Плахотнюком, которые скрываются от судебных преследований за границей. Они заложили всевозможные бомбы замедленного действия, которые взорвутся после того, как Санду приступит к исполнению своих обязанностей. Один из законов ударил по Национальному банку, подорвав отношения страны с Международным валютным фондом, что привело к убыткам для и без того скудного бюджета Молдовы. Другой закон предполагает создание мобильных аптек, что само по себе напоминает скорее бизнес-авантюру и может спровоцировать рост цен на лекарства. Согласно другому закону, контроль над Службой информации и безопасности Молдовы (СИБ) переходит от президента к парламенту и, таким образом, СИБ будет подчиняться социалистам. Правда, у Санду еще есть шанс отменить по крайней мере этот последний закон, обратившись в Конституционный суд. Сторонники этих правовых изменений, похоже, и сами не верят в их жизнеспособность, но упорно продолжают делать все необходимые действия шаги, чтобы их навязать.

Еще одна цель декабрьского законодательного ажиотажа – восстановление московской поддержки Додона. До конца декабря бывший президент обещал навестить Кремль, где попытается убедить замглавы АП Дмитрия Козака в том, что именно он достоин поддержки, поскольку выполнил, по крайней мере, частично, свои обещания Кремлю. Например, русский язык в соответствии с новыми поправками снова стал межэтническим языком общения (теперь в госорганы можно будет обращаться на русском языке и требовать ответа на русском), а после изменений в Кодекс об аудиовизуальных медиа, российские телеканалы станут полностью доступны молдавским зрителям. А на территории, где предполагалось построить новое посольство США, теперь будет парк развлечений. Главный бенефициар проекта - Илан Шор.

Додон предпринял эту бурную атаку на законодательство не только для того, чтобы убедить Козака в том, что он все еще «человек Москвы» в Молдове, но и чтобы обеспечить лояльность местного пророссийского электората с прицелом на возможные досрочные выборы. Однако для проведения досрочных выборов Санду необходимо убедить Додона согласиться на них или организовать тактический союз с Шором и Плахотнюком, к которым присоединятся демократы Павла Филипа. Политика в Кишиневе очень сложная, и никогда не знаешь, кто кого контролирует. Поэтому рано или поздно вероятна любая комбинация.

Помимо Додона на роль «человека Москвы» в Молдове претендуют также мэр Кишинева Ион Чебан и Ирина Влах, губернатор автономно-территориального образования Гагаузия. Но все же, скорее всего, именно Додон будет фаворитом Кремля. И он сам, и Москва предпочитают педалировать тему геополитики, хотя последние выборы мэра Кишинева и президента страны подтвердили, что победу она вовсе не гарантирует. В течение последних нескольких лет молдавские пророссийские кандидаты, как ни странно, предпочитают говорить на румынском языке, они избавились от портретов Путина на своих предвыборных плакатах и часто говорят про западные темы и ценности. На смену геополитического нарратива пришла борьба с коррупцией – именно она приводит массы на избирательные участки.

Несмотря на все это, Кремль по-прежнему предпочитает Додона и этим как бы демонстрирует, что настоящего интереса к Молдове у него нет. Уходящий президент, безусловно, самый удобный собеседник для Москвы, потому что он остается верным, не требуя многого взамен. По сути, за последние 28 лет Россия так и не смогла ни сформулировать, ни предложить Молдове ни одной идеи. И получается, что пророссийские силы ждут своего часа в ожидании, когда провалятся проевропейские политики.

«Люди Москвы» в Кишиневе приходят и уходят. Их влияние на российскую повестку в Молдове ограничено. Россия становится все менее и менее привлекательной, ей нечего предложить, кроме цены на природный газ. Но даже шантаж природным газом перестанет работать, потому что из Румынии в молдавскую столицу уже прокладывается новый газопровод Яссы–Унгены–Кишинев, который заработает в ближайший год-два и избавит Молдову от зависимости от «Газпрома». Все больше и больше молдавских фруктов и вин начинают поступать на европейские рынки. Единственный актив, который Россия все еще контролирует в Молдове, – это сепаратистский регион Приднестровье. Остальные подобные анклавы в районе Черного моря эволюционировали. Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость после российско-грузинской войны в 2008 году. Недавняя война между Арменией и Азербайджаном изменила карту Нагорного Карабаха. Лишь Приднестровье осталось таким, каким было в 1992 году.

Здесь проживает более 220 тысяч граждан России (более половины населения региона имеет российский паспорт) и дислоцированы два воинских контингента. Один из них – российская миротворческая миссия (около 400 военных), находящаяся здесь в соответствии с российско-молдавским соглашением от 21 июля 1992 года. Также стоит учесть оперативную группу примерно из 1400 российских военнослужащих. Группа была создана 1 июля 1995 года на базе бывшей 14-й армии, дислоцированной в Приднестровье, с миссией защищать склады боеприпасов, которые Россия должна была эвакуировать в соответствии с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ в 1999 году.

Именно эту группу недавно призвала отозвать Майя Санду. Взволнованная реакция российских высокопоставленных лиц на это заявление выглядит странно: избранный президент просто повторила то, о чем постоянно говорит молдавский МИД. Призыв отозвать оперативную группу, незаконно дислоцированную в Приднестровье, звучал на протяжении десятилетий на каждой министерской встрече ОБСЕ. Российские министры годами посещают Тирасполь и Кишинев, чтобы решить, что делать со складами боеприпасов; последний такой визит Сергея Шойгу состоялся летом 2019 года. Что касается замены миротворческой миссии гражданской миссией ОБСЕ, то это тоже не новость. Идею гражданской миссии еще десять лет назад поддержали президенты Дмитрий Медведев и Виктор Янукович в совместной декларации, подписанной 17 мая 2010 года.

Вопрос воссоединения Молдовы затянулся уже три десятилетия. Но, как ни странно, статус-кво устраивает не только молдавских политиков, но и соседние страны. Проевропейские политики не надеются на интеграцию местного электората, который в итоге будет голосовать за пророссийские партии, чем обеспечит последних победой в следующих нескольких избирательных циклах. Молдавские, украинские и российские бизнесмены, а также высшее чиновничество в Кишиневе рады «черной дыре», на которой они наживаются. Фактически, после того как разразилась российско-украинская война, сепаратистский анклав Приднестровья можно было легко заставить пойти на уступки, но ни сами молдаване, ни украинцы не захотели потерять свой бизнес.

Что действительно беспокоит Кремль, так это не заявления Майи Санду, которая может только поднимать дискуссии на эту тему, а опасения потерять реальный контроль над Приднестровьем. За всеми 33 депутатами, прошедшими в Верховный совет непризнанной республики на недавних выборах (29 ноября), стоит крупнейший местный холдинг «Шериф», который все больше уходит под контроль украинских олигархов. Нынешний президент Приднестровья Вадим Красносельский, победивший на выборах 2016 года при поддержке «Шерифа», имеет украинский паспорт. Наиболее известные олигархи Приднестровья также имеют украинское гражданство и проводят больше времени в Украине или странах ЕС. При этом вся связь с непризнанной республикой осуществляется через аэропорт Кишинева. Так что, нельзя исключить, что некоторые лихорадочные умы в Москве могут решить, что только возобновление конфликта в Приднестровье может укрепить контроль России в этом сепаратистском анклаве.

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