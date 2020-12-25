От коронавируса умер замминистра иностранных дел Беларуси и посол в США 10 25.12.2020, 16:09

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Олег Кравченко

Олегу Кравченко было 49 лет.

Умер замминистра иностранных дел, назначенный в июле послом Беларуси в США Олег Кравченко. У него был подтверждённый тест на коронавирус. Об этом tut.by сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Олегу Кравченко было 49 лет.

Олег Кравченко родился в 1971 году в Минске. Окончил юридический факультет БГУ, аспирантуру Института философии и права Национальной академии наук Беларуси. Кандидат юридических наук.

Дипломатическую службу начал в 1994 году в качестве атташе, а затем занимал различные посты в отделе Договорно-правового управления Министерства иностранных дел. В 1999-м был назначен советником Посольства Республики Беларусь в Швеции, с 2003-го работал в отделе управления гуманитарного сотрудничества и прав человека МИД. Затем продолжил карьеру в посольстве Беларуси в США.

20 июля 2020 года Кравченко назначили послом Беларуси в США, но так и не был откомандирован в США. Он до последнего исполнял обязанности замглавы МИД.

Напомним, белорусского посла в Америке не было 12 лет. До «похолодания» в двусторонних отношениях Кравченко уже работал в посольстве Беларуси в США. В 2007 году он был советником посольства Беларуси в США, с 2008-го по 2014-й — временным поверенным в делах Беларуси в США.

В 2014 году Кравченко вернулся в Минск и возглавлял отдел США и Канады управления Америки, а затем — управление Америки МИД. На пост замминистра был назначен в 2017 году.

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