Почему «адекватные белорусы давно не говорят «слабый пол» 2 Никита Мелкозеров

25.12.2020, 16:19

1,329

ольга хижинкова

Один из ярких примеров — Ольга Хижинкова.

Мне кажется, адекватные белорусы давно не говорят «слабый пол» в отношении женщин. Тем более нынешний год стал выставкой достижений их несгибаемого духа. Один из ярких примеров — Хижинкова. Сила может быть откровенно тупой. Есть у нас группа граждан, активно ее практикующая. Грубость, ярость, насилие. Прочее нарушение чужих границ.

Сила может быть достойной. Спокойствие, замешанное на внутренней доброте. Его обычно выражает мягкая улыбка, уверенный голос и ясный взгляд безо всяких резких движений. Олин вариант.

Никита Мелкозеров, Instagram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».