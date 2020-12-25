Почему «адекватные белорусы давно не говорят «слабый пол»2
- Никита Мелкозеров
- 25.12.2020, 16:19
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Один из ярких примеров — Ольга Хижинкова.
Мне кажется, адекватные белорусы давно не говорят «слабый пол» в отношении женщин. Тем более нынешний год стал выставкой достижений их несгибаемого духа. Один из ярких примеров — Хижинкова. Сила может быть откровенно тупой. Есть у нас группа граждан, активно ее практикующая. Грубость, ярость, насилие. Прочее нарушение чужих границ.
Сила может быть достойной. Спокойствие, замешанное на внутренней доброте. Его обычно выражает мягкая улыбка, уверенный голос и ясный взгляд безо всяких резких движений. Олин вариант.
Никита Мелкозеров, Instagram