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«Желаем чувства достоинства, свободы и сильного сообщества»

  • 25.12.2020, 16:32
«Желаем чувства достоинства, свободы и сильного сообщества»

Как посольства разных стран поздравили белорусов.

Посольства разных стран просто не могли не поздравить наш народ с наступающими праздниками. Сайт Charter97.org собрал все поздравления в одну статью.

Украина

– С Рождеством! Праздничное поздравление из Украины

Швейцария

– С возвращением, Тадеуш Кондрусевич. Сосед посольства Швейцарии празднует рождественскую мессу в своем соборе, только что вернувшись в свою страну. С Рождеством Христовым архиепископа Минского и Могилевского, а также всех друзей!

США

– Посольство США поздравляет всех, кто празднует Рождество 25 декабря!

Латвия

– В это предпраздничное время, вспоминая о тех, кто несправедливо лишен их основных прав, посол Э.Семанис участвовал в единой акции миссий ЕС в Минске, направив поздравительные открытки политзаключенным в Беларуси и выразив надежду, что справедливость восторжествует!

Польша

– Своим белорусским друзьям, всем нашим добрым соседям, желаем спокойствия и рефлексии, что приносит нам Рождество Христово, чувства достоинства, свободы и сильного сообщества, как в семейном, так и национальном измерении.

Великобритания

- 2020 год был очень тяжелым годом для всех нас. Кажется, только вчера мы читали первые сообщения о новом загадочном вирусе, а сейчас весь мир продолжает бороться с пандемией COVID-19 и ее последствиями. Помимо потерь человеческих жизней, коронавирус нанес тяжелый удар по мировой экономике, оставив многих людей неуверенными в завтрашнем дне.

Для белорусов этот год был еще более тревожным. Год надежды и год борьбы. Весь мир с восхищением наблюдал, как в 2020 году белорусы отстаивали свои права и свободу, справедливость и уважение. Никто не знает, что нас ждет впереди, но я хотела бы пожелать Беларуси мира и здоровья в Новом году. Хорошего Рождества!

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