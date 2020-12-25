«Желаем чувства достоинства, свободы и сильного сообщества» 25.12.2020, 16:32

Как посольства разных стран поздравили белорусов.

Посольства разных стран просто не могли не поздравить наш народ с наступающими праздниками. Сайт Charter97.org собрал все поздравления в одну статью.

Украина

– С Рождеством! Праздничное поздравление из Украины

Merry Christmas! ✨ Season’s greetings from Ukraine 💙💛 pic.twitter.com/Jz8Cqud6Yx — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) December 25, 2020

Швейцария

– С возвращением, Тадеуш Кондрусевич. Сосед посольства Швейцарии празднует рождественскую мессу в своем соборе, только что вернувшись в свою страну. С Рождеством Христовым архиепископа Минского и Могилевского, а также всех друзей!

Welcome back, Mgr. Tadeusz Kondrusiewicz, neighbour of the Swiss Embassy at the Liberty Square in Minsk, celebrating Christmas eve mass in his Cathedral, just back in his country Belarus, Merry Christmas to the Archbishop of Minsk and Mahiljou, as well as to all friends! pic.twitter.com/22GtYWw4pU — Claude Altermatt (@SwissAmbBelarus) December 24, 2020

США

– Посольство США поздравляет всех, кто празднует Рождество 25 декабря!

Амбасада ЗША вiншуе з Раством тых, хто адзначае яго 25 снежня! pic.twitter.com/WJSp6rA936 — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) December 25, 2020

Латвия

– В это предпраздничное время, вспоминая о тех, кто несправедливо лишен их основных прав, посол Э.Семанис участвовал в единой акции миссий ЕС в Минске, направив поздравительные открытки политзаключенным в Беларуси и выразив надежду, что справедливость восторжествует!

В это предпраздничное время, вспоминая о тех, кто несправедливо лишен их основных прав, посол 🇱🇻 Э.Семанис участвовал в единой акции миссий ЕС в Минске, направив поздравительные открытки политзаключенным в Беларуси и выразив надежду, что справедливость востаржествует!@Arlietas pic.twitter.com/HqarZPhh24 — Latvia in Belarus (@LV_Belarus) December 21, 2020

Польша

– Своим белорусским друзьям, всем нашим добрым соседям, желаем спокойствия и рефлексии, что приносит нам Рождество Христово, чувства достоинства, свободы и сильного сообщества, как в семейном, так и национальном измерении.

Сваім беларускім сябрам, усім нашым добрым суседзям жадаем спакою і рэфлексіі, што прыносіць нам Божае Нараджэнне, пачуцця годнасці, свабоды і моцнай супольнасці, як у сямейным, так і нацыянальным вымярэнні.https://t.co/bPIKeXFLhe — PLinBelarus (@PLinBelarus) December 24, 2020

Великобритания

- 2020 год был очень тяжелым годом для всех нас. Кажется, только вчера мы читали первые сообщения о новом загадочном вирусе, а сейчас весь мир продолжает бороться с пандемией COVID-19 и ее последствиями. Помимо потерь человеческих жизней, коронавирус нанес тяжелый удар по мировой экономике, оставив многих людей неуверенными в завтрашнем дне.

Для белорусов этот год был еще более тревожным. Год надежды и год борьбы. Весь мир с восхищением наблюдал, как в 2020 году белорусы отстаивали свои права и свободу, справедливость и уважение. Никто не знает, что нас ждет впереди, но я хотела бы пожелать Беларуси мира и здоровья в Новом году. Хорошего Рождества!

Святочныя віншаванні ад Амбасадара Джэкі Перкінс



Christmas greetings from Ambassador Jacky Perkins pic.twitter.com/zd2D9JQwpz — UK in Belarus (@UKinBelarus) December 24, 2020

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