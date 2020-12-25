Додон покинул администрацию президента Молдовы под крики «Вор!» 25.12.2020, 17:05

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Игорь Додон

Фото: EPA

Церемония передачи власти в стране завершилась.

В Молдове состоялась торжественная передача власти. Администрацию президента Игорь Додон покинул под крики «Вор!». Об этом сообщают пользователи соцсетей из Молдовы.

После возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре избранный президент Майя Санду отправилась в администрацию президента, где в холле ее ждал Додон с букетом цветов. После короткой церемонии передачи штандарта и других символов власти президента Додон спросил: «Это все?», пожелал Санду успехов и покинул холл. Церемония передачи власти завершилась.

Майя Санду осталась в здании администрации, а Додон ушел. Собравшаяся у входа толпа встретила его свистом и криками: «Вор!», «Иуда!». Вышедшей к людям Майе Санду кричали: «Браво!» и спели: «Multi ani traiasca».

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