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Сбербанк: Число переболевших коронавирусом россиян в шесть раз выше официального

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  • 25.12.2020, 17:30
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Сбербанк: Число переболевших коронавирусом россиян в шесть раз выше официального

В России ковидом ежедневно могут заражаться около 165 тысяч человек.

Реальное количество жителей России, заболевших ковидом с начала пандемии, может превышать данные официальной статистики в шесть раз. К такому выводу пришли аналитики «Сбериндекса», сообщает «Медуза».

Данные моделирования показывают, что реальный уровень заражения в 5-6 раз превосходит данные официальной статистики за счет случаев легкого и бессимптомного протекания болезни. В отсутствие обязательного сплошного тестирования такие случаи остаются невыявленными, что завышает данные о смертности и представление о тяжести течения болезни в большинстве случаев.

По мнению аналитиков, сейчас ковидом ежедневно могут заражаться около 165 тысяч человек. К Новому году, считают в «Сбериндексе», коронавирусом могут переболеть 16,6 миллиона россиян.

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