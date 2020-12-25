Die Welt: Германия должна отказаться от «Северного потока-2» 1 25.12.2020, 17:55

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Это укрепит Европу.

Отравления, убийства, войны — Владимир Путин делает все, что ему только заблагорассудится. И как только Берлин перестает молча наблюдать за этим, Москва вводит ответные санкции. С этим пора покончить. И для начала можно попрощаться с «Северным потоком-2». Об этом говорится в материале немецкого издания Die Welt.

Не надо размышлять слишком долго. Пришло время сказать четко: германо-российские отношения достигли найхудшего состояния за все время после завершения Холодной войны. Они улучшатся только в том случае, если Берлин будет делать то, чего желает Москва: молчать, на любую провокацию отвечать смирением, сопровождать амбициозное поведение России в манере терапевта и продолжать петь старую песню о партнерстве в сфере безопасности. Как говорит старый лозунг: «Путин такой, какой уж есть».

И правда, президент России такой, как есть. Именно поэтому он приказал убить Сергея Скрипаля в Великобритании и Селимхана Чангошвили в парке Тиргартен в Берлине. Именно поэтому он оккупировал Крым, нарушив международные законы, и до сих пор ведет войну против Украины.

Германо-российские отношения могли бы стать лучше, если бы Берлин и дальше повторял старые тезисы политики разрядки. Это точно. Но сделает ли это Европу более безопасной? Отвечает ли это немецким и европейским интересам? Опыт говорит, что молчаливая нерешительность возбуждает автократов и тоталитарных правителей не меньше, чем афродизиак. Она поощряет таких, как Путин, идти на пролом, презирая соседей и международные правила.

Теперь Властелин Кремля даже ввел санкции против Берлина и некоторых европейцев за то, что посмели выразить протест против покушения на Алексея Навального. Годами Россия изображала обиду, когда Запад осмеливался указывать ей на ее преступления: на заказные убийства и удары в спину.

Наконец ответ на все это должен быть жестким. Разве можно поддерживать крупный германо-российский проект, который был запущен больше по политическим причинам, чем по экономическим? Тем более, когда один из партнеров ведет себя, как топор в лесу. Федеральное правительство Германии должно отказаться от «Северного потока-2». Это укрепит Европу и покажет путинской России, что ее агрессивная политка будет иметь болезненные последствия.

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