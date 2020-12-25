Директор Европейского бюро ВОЗ объяснил, как переубедить противников вакцинации 7 25.12.2020, 18:26

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Решение вакцинироваться может оказаться спасительным для людей.

Директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге объяснил в интервью «Новому времени», что противников вакцинации от COVID-19 нужно не обвинять, а информировать и вовлекать в процесс принятия решения о своем здоровье.

«Я прекрасно понимаю их опасения, в них нет ничего ненормального. Действительно, относительно этих новых вакцин многие вопросы остаются открытыми», — заявил он.

При этом, по словам Клюге, «решение (вакцинироваться — ред.) может оказаться спасительным для людей, которых они (противники вакцинации — ред.) любят».

Директор Европейского бюро ВОЗ рассказал, что глава украинского офиса ВОЗ Ярно Хабихт и Министерство здравоохранения Украины пытаются понять, какие именно группы людей в Украине испытывают наибольшие сомнения в отношении вакцины, и кто мог бы стать авторитетом для них в вопросе вакцинации.

«Знаете, я почти уверен, что моя дочь, как бы сильно она меня ни любила, все же с большей охотой послушает не меня, а какого‑нибудь поп-идола для ее возрастной группы. Поэтому мы постараемся привлечь к кампании за вакцинацию звезд шоу-биза, спортсменов и выдающихся личностей», — пояснил Клюге.

Он также добавил, что важно говорить противникам вакцинации от COVID-19, что вакцины от коронавируса прошли ту же проверку безопасности, что и давно известные вакцины, которых они не боятся.

Напомним, в начале декабря были опубликованы результаты проведенного в конце ноября опроса Социологической группы Рейтинг, согласно которым 40% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно. Если же за вакцину придется платить, прививку не будут делать 57% украинцев.

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