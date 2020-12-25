The Guardian: Водный путь Е-40 может стать «вторым Чернобылем» 1 25.12.2020, 18:29

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Строительство водной трассы будет иметь «радиологическое воздействие» на строителей и население.

Строительство водного пути E40 предполагает объединение рек и каналов в основном путем углубления существующих и строительства новых объектов. Большая его часть уже пригодна для судоходства, однако использование маршрута в качестве транспортного водного пути в значительной степени затруднено состоянием отрезка между Варшавой и Брестом, для которого требуется прокладка нового канала, сообщает thinktanks.by.

Планируется, что судоходный маршрут длиной более 2000 километров свяжет Черное море с Балтикой. Водный путь будет пролегать от Гданьска в Польше до Херсона в Украине и пройдет по пяти рекам – Висле, Бугу, Пине, Припяти и Днепру – недалеко от крупных городов региона, включая Брест и Пинск в Беларуси, Варшаву в Польше и Киев в Украине.

В июне этого года уже начались работы по ее строительству на участке реки Припять — в двух с половиной километрах от четвертого реактора Чернобыльской АЭС. Французская ассоциация Acro, проведя исследование по заказу Франкфуртского зоологического общества, сообщила, что строительство данной водной трассы будет иметь «радиологическое воздействие» на ее строителей и население. Ученые из Acro также опасаются, что радиоактивный ил загрязнит питьевую воду для миллионов людей в Украине, сообщает The Guardian.

Собственно, основные проблемы могут затронуть именно граждан Украины, а претензии в основном касаются украинских субъектов хозяйствования.

Международная агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также рекомендовало не проводить работы и оставить нетронутыми радиоактивные загрязнения и отложения в Киевском водохранилище. Проведение работ, по мнению ученых, может также привести к радиоактивному облучению людей, которые живут ниже по течению от участка работ.

«Это противоречит рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что чернобыльская зона отчуждения должна оставаться нетронутой из-за длительного загрязнения в результате взрыва во времена советской эпохи».

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