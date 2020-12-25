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До -5°С ночью ожидаются в Беларуси 26 декабря

  • 25.12.2020, 18:48
  • 1,375
До -5°С ночью ожидаются в Беларуси 26 декабря

В субботу будет облачно с прояснениями.

Гололедица, снег и до 5 градусов мороза ночью ожидаются в Беларуси 26 декабря, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременный снег, мокрый снег. В ночные и утренние часы во многих районах Беларуси, днем местами на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер ожидается западный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов. Днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.

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