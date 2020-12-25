В Японии обнаружили случаи заражения новым типом коронавируса 25.12.2020, 19:42

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Все зараженные новым типом коронавируса отправлены на самоизоляцию.

В Японии зафиксировали пять случаев заражения новым штаммом коронавируса. Все они прибыли из Великобритании.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Japan Times.

Все зараженные новым типом коронавируса отправлены на самоизоляцию. Также медицинская служба теперь устанавливает список возможных контактных лиц этих людей.

Также в Японии за пятницу зафиксировали 3748 случаев заражения коронавирусом. Это третий день подряд с показателем в более три тысячи зараженных.

В пятницу сообщалось, что в Швейцарии обнаружили случаи заражения новым типом коронавируса. Его нашли у двоих людей из Великобритании.

Ранее сегодня сообщалось, что в Германии зафиксирован первый случай заражения мутированным типом коронавируса. Женщина вернулась в страну из Великобритании и сдала два положительных теста на коронавирус.

Напомним, более 40 стран мира ограничили или запретили въезд с Британии из-за обнаружения на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавируса. Эта мутация, по данным ученых, является заразней, чем другие.

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