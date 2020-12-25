По всей Беларуси проходят вечерние акции протеста 25.12.2020, 20:28

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Белорусы полным ходом движутся к праздникам и переменам.

Сёмково и Шарики отмечают Рождество, готовятся к Новому году и не забывают становиться в цепи Солидарности, чтобы выразить поддержку всем, кто по вине преступной банды сейчас находится в беде, пишет телеграм-канал Нехта.

Велозавод и Каскад приехали к Тракторному поселку праздновать Каляды. Заславль вышел на традиционную прогулку под бело-красно-белым флагом, а в центре Минска прошёл дворовой марш.

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