В Быхове на территории бывшей воинской части сгорели два человека
- 25.12.2020, 20:44
Причина пожара устанавливается.
В Быхове во время тушения пожара на территории бывшей воинской части обнаружили тела двух человек, сообщает пресс-служба МЧС.
Сообщение о пожаре заброшенного строения в Быхове по улице Смолячкова поступило спасателям 25 декабря в 03.23.
При тушении спасатели обнаружили тела двух человек, их личности устанавливаются.
В результате пожара уничтожена кровля и перекрытие здания. Причина пожара пока также устанавливается.