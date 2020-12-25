Елизавета II в Рождество напомнила о «надежде в самые темные ночи» 25.12.2020, 20:52

1,523

Елизавета II и ее супруг впервые с 1987 года встречают Рождество не в своем поместье Сандрингем.

Королева Великобритании Елизавета II в своем традиционном рождественском обращении утешала подданных, что они не одиноки в этот праздник, несмотря на пандемию и вызванный ею кризис. Запись опубликована на официальном YouTube-канале королевской семьи, ее транслировали все телеканалы и радиостанции страны, передает РБК.

Елизавета II сказала, что понимает людей, для которых Рождество было омрачено потерей близких или невозможностью увидеться с ними из-за локдауна. Но заверила, что «даже в самые темные ночи есть надежда на новый рассвет».

По словам 94-летней королевы, в этом году ее семья вдохновлялась историями о людях из разных уголков Соединенного Королевства, помогавших тем, кто нуждался в помощи, занимавшихся волонтерством.

«В Соединенном Королевстве и во всем мире люди достойно встретили вызовы, которые принес этот год. Я горжусь ими и глубоко тронута их спокойствием и решимостью», — сказала Елизавета II.

Завершила свою речь королева словами поддержки: «Знайте, вы не одни, и позвольте заверить, что мои мысли и молитвы сейчас с вами».

Как пишет Би-би-си, за все время речи она ни разу не произнесла слов «пандемия», «коронавирус» или «COVID-19», но косвенно неоднократно упоминала их. А завершающая часть обращения была наполнена трогательными оборотами, которые нехарактерны для публичных выступлений королевы.

Елизавета II и ее супруг, принц Филипп, из-за коронавируса впервые с 1987 года встречают Рождество не в своем поместье Сандрингем на востоке Англии, а в Виндзорском замке в графстве Беркшир. Отмечается, что там королевская чета находится с минимальным количеством персонала.

Известно, что, несмотря на нахождение в одной резиденции, Елизавета II и принц Филипп не будут навещать друг друга из-за коронавирусных ограничений. Также королева в этом году не посещала рождественскую церковную службу. Праздничную мессу для нее отслужили в резиденции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».