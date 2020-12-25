Турция ужесточила правила въезда из-за COVID-19 25.12.2020, 21:07

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Власти Турции обязали всех туристов иметь отрицательный тест на коронавирус.

Турецкие власти обязали всех авиапассажиров, прибывающих в страну из-за рубежа с 28 декабря, иметь отрицательный тест на коронавирус, заявил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, передает ria.ru.

"Все пассажиры, прибывающие в Турцию, с 28 декабря самолетом, а с 30 декабря – наземным транспортом, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов перед въездом. Иначе им будет отказано во въезде в Турцию", - говорится в заявлении министра.

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