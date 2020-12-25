Стал известен прогноз погоды на Новый год в Беларуси 25.12.2020, 21:22

Не по-январски теплая погода будет сопутствовать всем новогодним выходным.

Погода, которую прогнозируют на Новый год 31 декабря 2020 г. - 1 января 2021 г., можно назвать мартовской. Точного прогноза на новогодние дни в Беларуси синоптики пока не дают, но kp.by собрал данные о предварительном прогнозе из нескольких источников.

Итак, после нынешней оттепели немного подморозит. Местами дождь сменится снегом, но ненадолго. Уже со второй половины дня 28 декабря Беларусь вновь накроют теплые, не по сезону, воздушные массы. И со вторника, 29 декабря, практически по всей стране вновь задождит, подымится ветер с порывами до 17 ветров в секунду, а максимальная дневная температура воздуха повысится до плюс 9 градусов!

Затем направление ветра будет чередоваться южным и юго-восточным, местами небо прояснится и осадки прекратятся. Ну а 31 декабря снова прогнозируют дожди и плюс 4-6 в среднем по республике.

Вероятно, в новый 2021-й год войдем с такой же погодой. 1 января, по предварительному прогнозу, тоже возможны дожди и около плюс 4 градусов днем. А вот новогодней ночью и в ночь на 2 января местами может подморозить - это значит, что снова есть угроза образования гололеда: придется быть острожными, чтобы не слечь на праздники с травмами.

На данный момент ожидается, что не по-январски теплая погода будет сопутствовать всем новогодним выходным, по 3 января, - с плюсовой температурой днем.

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