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Новый тип коронавируса нашли в восьми странах Европы

  • 25.12.2020, 22:14
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Новый тип коронавируса нашли в восьми странах Европы

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре.

Новый тип коронавируса обнаружен в восьми странах Европы. Об этом сообщил у себя в Twitter глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Восемь регионов Европы идентифицировали у себя новый вариант COVID-19 — VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры», — написал Клюге.

Он призвал соблюдать дистанцирование, носить маски и не покидать «пузыри поддержки» — специальные группы, ограничивающие круг общения во время пандемии, а также добавил, что, судя по всему, новый штамм распространяется среди более молодых групп населения. Клюге подчеркнул, что стоит сохранять бдительность.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре, известно о более чем тысяче заболевших с именно этим штаммом смертельного заболевания. Днем ранее сообщалось, что она добралась до Азии — ее выявили в Японии.

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