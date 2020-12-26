Парламент Грузии проголосовал за интеграцию с Евросоюзом и вступление в НАТО 1 26.12.2020, 8:18

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Резолюция определяет внешнюю политику страны на четыре года.

Грузинский парламент принял постановление "О внешней политике Грузии", одним из ключевых направлений названо стремление вступить в Евросоюз и в Североатлантический альянс. Об этом сообщается на сайте парламента.

"Для грузинского общества европейский и евроатлантический выбор - исторический выбор, закрепленный в Конституции Грузии", - приводятся слова председателя парламентского комитета по иностранным делам Николоза Самхарадзе.

Как уточняется в сообщении, принятая резолюция должна помочь в осуществлении предвыборного обещания партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" (ГМДГ) о том, что к 2024 году Грузия будет готова к подаче документов на вступление в ЕС, передает dw.com.

ЕС выделил Грузии 380 млн евро

Как сообщалось 13 декабря, ЕС с марта 2020 года выделил Грузии в рамках проекта Team Europe 1,5 млрд лари (около 380 млн евро) для содействия в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. "Почти две трети этой суммы предоставлено в виде гранта, а остальная часть - в виде максимально льготного кредита", - заявил глава представительства ЕС в Грузии Карл Хартцелл.

Как отметил Хартцелл, это один из самых крупных пакетов помощи, предоставленных ЕС какой-либо из стран в расчете на душу населения. Это, по его словам, говорит о крепкой солидарности ЕС с Грузией на фоне нынешнего кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии

На прошедших в Грузии в ноябре парламентских выборах победила правящая партия ГМДГ. Оппозиция не признала итоги первого тура и отказалась входить в новый парламент. Ее сторонники требовали провести новое голосование и отправить в отставку главу ЦИК Тамару Жвания, которую они считают причастной к фальсификациям итогов выборов. С тех пор в Тбилиси неоднократно проходили массовые протесты.

Грузия готова вступить в НАТО

Ранее, 8 августа, в двенадцатую годовщину с начала пятидневной войны между Россией и Грузией, в Тбилиси заявили о полной готовности к вступлению в НАТО. "Мы продолжаем углублять партнерство по нашим стратегическим направлениям - это НАТО, США и Евросоюз. Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО", - заявил тогда премьер-министр республики Георгий Гахария.

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