Большинство лечащихся от COVID-19 дома пожаловались на один и тот же необычный симптом 3 26.12.2020, 8:38

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Ощущения совпали у 72% пациентов.

В российском Нижневартовске врач провела исследование эмоционального состояния пациентов, которые проходят лечение на дому, и выяснила, что большинство из них жалуются на один и тот же необычный симптом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Оказалось, что 72% пациентов беспокоит неутомимое желание поспать, однако они не ощущают апатии и равнодушия к происходящему вокруг. При этом почти половина женщин (49%) сильно беспокоится о будущем — работе или учебе, тогда как среди мужчин таких только 22%.

Кроме того, болеющие на дому пациенты сильнее обычного беспокоятся за своих близких, а также тревожатся за свое собственное состояние. Таких оказалось 70%. В целом же участники опроса отметили, что у них усилилось ощущение напряженности, страха, тревоги на фоне диагноза.

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