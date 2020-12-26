«В отдельных подразделениях силовиков не хватает до 38% состава» 8 26.12.2020, 9:16

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Иллюстрационное фото: sb.by

Сотрудники внутренних органов массово увольняются.

Глава КГБ Тертель рассказал, что белорусские власти готовятся к «жаркой весне», пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Но подготовка выглядит специфически. Веры новому призыву внутренних войск нет (да и сам призыв пришлось продлить). Среди призывников немало тех, кто прекрасно знает, что происходит в Беларуси. Многие сами принимали активное участие в массовых мероприятиях. И им теперь давать щиты и дубинки?

Сотрудники внутренних органов увольняются – в отдельных подразделениях недокомлект достигает 38 процентов. Именно эту дыру в случае чего призвано залатать соглашение с Росгвардией. Но залатает ли? Лукашенко пробует разжечь межнациональное противостояние. В Москве это видят.

Хитрый ход - русскими руками подавить протест и подогреть антироссийские настроение до состояния невозможности интеграции. Но, кажется, что веры Лукашенко в Кремле уже нет.

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