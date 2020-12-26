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Астрологи сделали прогноз по Лукашенко

  • 26.12.2020, 9:39
  • 2,946
Астрологи сделали прогноз по Лукашенко
Фото: ТАСС

Реальных возможностей удержать власть у него нет.

«Хотите верьте, а хотите нет...

Астрологи сделали прогноз на следующий год по Лукашенко», — пишет в своем телеграм-канале политолог Дмитрий Болкунец.

«У него сложный период в январе и окончательно передаст власть до конца 2021-го года.

Реальных возможностей удержать власть у него нет.

Собственно, примерно такой же сценарий озвучивал и я в качестве политолога», — пишет Дмитрий Болкунец.

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