Врачи назвали подарки, через которые легче всего передается коронавирус 26.12.2020, 9:59

Это важно знать перед тем, как дарить что-то на Новый год.

Российские врачи назвали подарки, через которые коронавирус может легко передаться человеку. Ситуацию прокомментировали врач-эпидемиолог Ольга Ненастина и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, пишет orthodox.od.ua.

По словам Ненастиной, картонные поверхности могут сохранить жизнеспособность Sars-CoV-2 до 24 часов, а пластик или металл – до 3 дней.

Это означает, что деньги, статуэтки или красиво упакованные коробки могут таить в себе реальную опасность. Также врач обращает внимание на способность вируса быть активным в теплой влажной среде, которая может наблюдаться в одежде или постельном белье.

По этой причине во время выбора подарков стоит обязательно носить маску и одноразовые перчатки.

Как объясняет Жемчугов, купленные вещи лучше дома обработать дезинфицирующими средствами. Если это подарки из твердых материалов, то можно на несколько часов оставить их на холоде на балконе. Что касается овощей и фруктов, то их будет достаточно тщательно вымыть под проточной водой.

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