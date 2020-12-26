Стоимость биткоина впервые превысила $25 тысяч 26.12.2020, 10:45

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За год рост стоимости криптовалюты составил более 240%.

Курс биткоина обновил исторический максимум, превысив в моменте отметку в $ 25 тыс., свидетельствуют данные CoinDesk.

На пике цена поднималась до $ 25,013, показав рост на более чем 6%, однако затем стоимость криптовалюты откатилась до значения менее $ 25 тыс. По данным на 7:30 (по Минску), цена биткоина составляла $ 24,821 (плюс 5,5%).

С середины декабря стоимость биткоина выросла на $ 5 тыс. Так, 16 декабря, цена криптовалюты впервые превысила отметку в $ 20 тыс., прибавив за сутки более 12%. К 21 декабря курс биткоина впервые перевалил за $ 24 тыс., поднимаясь на пике до $ 24,2 тыс., а за следующие несколько дней преодолел и отметку в $ 24,6 тыс.

За год рост стоимости криптовалюты составил более 240%.

Аналитики в разговоре с «РБК Крипто» разошлись в мнениях относительно будущего курса биткоина и перспектив его роста. Так, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предположил, что возможен как рост, так и обрушение курса по примеру 2017−2018 годов, когда после рекорда в $ 20 тыс. стоимость биткоина начала снижаться и в итоге обвалилась до $ 3,2 тыс. Эксперт допускает резкое падение курса до марта 2021 года, если инвесторы начнут массово фиксировать прибыль. После этого, считает Деев, возможна фаза роста криптовалюты.

Однако директор по развитию бизнеса и коммуникациям EXMO Мария Станкевич полагает, что рост курса биткоина сейчас вероятен. При этом она допускает коррекцию, но считает, что она не будет глубокой.

Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев в свою очередь предупредил, что значительного роста ожидать не стоит, так как рынки традиционно испытывают давление в предновогодний период.

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