«Меня всю трясло, а мне говорили – полиграф зашкаливает, потому что я вру» 4 26.12.2020, 10:59

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Как акции медиков напугали бобруйские власти.

К бывшей медсестре Бобруйского межрайонного онкологического диспансера Илоне Златкиной милиция приехала вместе с МЧС – хотели взломывать дверь, когда женщина долго не открывала. После обыска бобруйчанку до вечера держали сначала в РОВД, потом в Следственном комитете. Еще одну медсестру из Бобруйска – Ирину Иванчикову – в тот же день приглашали на разговор о угрозах в телеграм-канале, сообщает «Белсат».

«К дому подъехала пожарная, за дверью начали заводить «болгарку»

Преследование и репрессии в отношении обеих бобруйских медсестер – Илоны Златкиной и Ирины Иванчиковой– началось еще 4 октября, когда женщин задержали во время мирного шествия в родном городе. Тогда они провели ночь в ИВС, на следующий день их судили, дали штрафы.

Илона Златкина работала медсестрой отделения компьютерной томографии в Бобруйском межрайонном онкологическом диспансере. Почти сразу после эпизода с задержанием и судом ей предложили уволиться. Женщина не стала обострять ситуацию и написала заявление по согласию сторон.

23 декабря, когда Илона с мужем были дома, около 11 часов утра внезапно появилась милиция. Сотрудники стучались в дверь. Как рассказала женщина, они с мужем сначала решили сделать вид, что дома никого нет. Но через некоторое время супруги увидели, как к их дому подъезжает пожарная машина, а после услышали, как на лестничной площадке кто-то «заводит болгарку». Чтобы избежать взлома двери, Илона открыла.

Сотрудники предъявили постановление на обыск, объяснили, что должны его провести в рамках уголовного дела о клевете на на главного врача бобруйской центральной больницы Оксану Крупенич. Мол, есть подозрение, что это именно Илона разместила в каком-то телеграм-канале посты о том, что по приказу Крупенич в Бобруйске увольняют медиков.

У семьи Златкиных забрали ноутбук, флешки, у Илоны изъяли телефон.

«Меня всю трясло, а мне говорили – полиграф зашкаливает, потому что я вру»

После обыска Илона увезли в отделение милиции Ленинского района г. Бобруйска, там опросили на полиграфе.

«Я согласилась на детектор, потому что мне нечего скрывать, но тем не менее, мне все время во время опроса пытались доказать, что я вру, потому что у меня там что-то «зашкаливает», – рассказала медсестра. – Так а что они хотели в таком состоянии, в каком я была? Меня всю трясло».

Из РОВД Илону доставили в Следственный комитет. Только там женщине объяснили, что она проходит свидетелем, а не подозреваемой по уголовному делу о клевете на главного врача Бобруйска. Следователь подтвердил, что дело в размещенной в Telegram информации, что якобы бобруйские медики уволены по приказу Оксаны Крупенич.

Илона Златкина говорит, что она видела такие посты в Telegram, даже делилась ими с друзьями, но сама их не писала.

Центр занятости направил туда, откуда попросили уволиться

После увольнения бывшая медсестра стала на учет в Центре занятости населения, даже ходила по направлениям, которые ей там давали. Но говорит, что скоро понятно, что не хочет «возвращаться в старую систему».

Однажды Илона получила от центра занятости направление на вакансию медсестры в отделение томографии в онкодиспансере – на свое бывшее рабочее место. Илона говорит, что она там была единственной медсестрой, и после ее ухода вакансия долго оставалась открытой.

Женщина решила сходить к бывшим коллегам с «бумажкой» из центра занятости.

«В отделе кадров не знали, что делать, когда я пришла с этим направлением, – вспоминает Илона. – Побежали к главному врачу, а через день я получила ответ, что вакансий нет».

Осудили, заставили уволиться, приглашают в милицию

Бобруйчанка Ирина Иванчикова также, как и Илона Златкина, после задержания 4 октября провела ночь в ИВС, на следующий день была оштрафована на 10 базовых величин. Женщина работала медсестрой в операционном блоке хирургического отделения в Бобруйской центральной больнице. Через две недели после суда ее попросили уволиться «по согласию сторон». Ирина так же, как и Илона, не стала спорить, и написала заявление. После увольнения женщина быстро нашла новую работу.

23 декабря утром Ирине позвонили из милиции и пригласили на беседу насчет каких-то угроз в одном из телеграмм-каналов. Бобруйчанка отказалась идти, так как была на работе. О каких угрозах был язык, Ирина не знает, по телефону ей ничего не объяснили.

Это не единственные случаи давления на медиков в Бобруйске. В ноябре был вынужден уволиться врач-гигиенист из Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии Леонид Кошань. Сотрудники милиции забрали медика с рабочего места-вызвал их главный врач центра Дмитрий Лайтер за фото Леонида с бело-красно-белым флагом возле здания санстанции. Гигиенист провел ночь в ИВС, был оштрафован.

Кроме, осенью после суда и штрафа по ст.23.34 КоАП была уволена санитарка одной из местных больниц, активистка и многодетная мать Галина Лазарева.

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