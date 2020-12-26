Станислав Шушкевич: Желаю Беларуси умных руководителей 3 26.12.2020, 11:13

2,184

Первый глава независимой Беларуси испытывает оптимизм накануне Нового года.

Что пожелать Беларуси в 2021 году? «Радыё Свабода» собрала пожелания от известных людей.

Первым с этим вопросом журналисты обратились к профессору, первому руководителю независимой Беларуси Станиславу Шушкевичу.

Он сейчас находится на самоизоляции, временно живет один. Ведь сын, отсидевший 10 суток в Жодино, заболел там коронавирусом, а его встречала из тюрьмы мать. Поэтому жена Станислава Шушкевича Ирина и Станислав-младший живут сейчас в квартире сына.

Шушкевич признается, что давно мечтает о времени, когда страной будут управлять высокообразованные люди.

«Я бы пожелал Беларуси, чтобы ей перестали управлять силовики, а руководили менеджеры, специалисты в экономике, в политологии. А не невежды, знающие только одно: «Я начальник, ты дурак». Так вот, я желаю Беларуси умных руководителей».

По мнению Станислава Шушкевича, опытных, высокообразованных людей в Беларуси достаточно.

«Но, как метко написал когда-то в своей книге Василий Шлындиков, «лейтенантики, которые благодаря этой бешеной власти стали генералами, также необразованы, как и множество начальников под руководством Лукашенко». А он не признает никакой науки, потому что невежда и троечник.

А Беларуси нужны высококвалифицированные руководители. Они есть в Беларуси, но их бьют, топчут, сажают, потому что они мешают власти, которая не умеет управлять.

Бабарико, у которого была ясная концепция, что нужно делать с Беларусью, сделали преступником; Цепкало также образованный талантливый человек. Конкуренты были прекрасны, поэтому их, как и на предыдущих выборах, уничтожили (раньше уничтожали физически, сейчас посадили или выгнали из страны).

У меня оптимизм есть: я хочу, чтобы дети и внуки мои жили в настоящей Беларуси, не запачканной хамством и ложью», – сказал Станислав Шушкевич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».